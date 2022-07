Conoce la mansión de $52 millones de dólares de Adam Levine [FOTOS]

El exentrenador de “The Voice” y cantante de Maroon 5, Adam Levine, y su esposa, la modelo, Behati Prinsloo, no son ajenos a las mudanzas. Han comprado y vendido varias casas en el área de Los Ángeles durante los últimos años. La pareja y sus dos hijas vendieron recientemente su casa en Pacific Palisades y se mudaron a una mansión en Montecito, California, que anteriormente era propiedad del actor Rob Lowe, según muestran los registros de propiedad.

Pagaron $52 millones de dólares por la nueva casa, según TopTenRealEstateDeals.com.

Antes de comprar la casa de Pacific Palisades, Levine y Prinsloo eran propietarios de otra propiedad en Montecito, que compraron por $5,8 millones y vendieron por $28,5 millones en 2021, según el sitio web de noticias de bienes raíces Dirt. La pareja también vendió su casa de Beverly Hills, que compraron un año antes por $34 millones, a Ellen DeGeneres y Portia de Rossi por $42,5 millones en 2019, informó Dirt.

La mansión Montecito de 10,000 pies cuadrados se encuentra en 3.41 acres, tiene 6 habitaciones, 8 baños completos, 3 1/2 baños, una casa de huéspedes y una casa de piscina, muestran los registros de propiedad

La casa de Montecito fue comprada por Levine y Prinsloo al ejecutivo de capital privado Jack McGinley y su esposa Julie, quienes se la habían comprado al actor Rob Lowe en 2020 por $44.5 millones, según Dirt. La casa, conocida como Oakview, se construyó a medida en 2009 para Lowe’s y se remodeló en 2019, según Dirt. “El acuerdo entre los McGinley y los Prinsloo-Levines parece haber desaparecido del mercado, por lo que no se sabe qué cambios, si es que hubo alguno, pudieron haber hecho los McGinley”, escribió Dirt en marzo de 2022 después de que se finalizó la venta.

Montecito se encuentra en el condado de Santa Bárbara, a unas 100 millas al oeste de Los Ángeles. Según VisitCalifornia.com, “Hogar de íconos de un solo nombre como Ellen y Oprah, el enclave ultra exclusivo de Montecito se eleva desde un hermoso tramo de costa hacia las faldas de las montañas de Santa Ynez. Un retiro de celebridades durante casi un siglo, desde los días en que Charlie Chaplin abrió el emblemático Montecito Inn, esta comunidad del condado de Santa Bárbara es una de las áreas residenciales más caras del país.

La casa de estilo colonial georgiano de 10,000 pies cuadrados fue construida en 2009 y diseñada por el arquitecto Don Nulty para parecerse al lugar de nacimiento de Lowe’s en Charlottesville, Virginia. La decoración es un interior blanco brillante lleno del sol de California y vistas al océano Pacífico. La casa tiene seis habitaciones, once baños, amplias salas formales abiertas, una enorme cocina familiar blanca y alegre, cocina de catering independiente, sala de vinos, múltiples áreas de estar y comedor, teatro profesional y una amplia suite principal. Detalles adicionales como techos abovedados, molduras de techo hechas a mano, carpintería personalizada y ventanas con marcos de vista agregan encanto arquitectónico. También se incluye una oficina, biblioteca-sala de música con bar y una sala familiar. Hay nueve chimeneas interiores en toda la casa con una en la suite principal. Afuera hay una sala de estar completa al aire libre con una chimenea a leña, un estanque koi, una gran piscina, una cancha de tenis con área de observación y césped ondulado y jardines lo suficientemente grandes para deportes de equipo con robles maduros y un huerto. También en los terrenos hay una piscina y un spa, una casa de huéspedes de dos habitaciones, una casa de la piscina de una habitación con alojamiento para el personal y una cocina al aire libre.

Levine & Prinsloo dieron un recorrido por su última casa a Architectural Digest en 2021 y luego vendieron la casa de Pacific Palisades un año después por $51 millones

Si bien Levine y Prinsloo aún no han abierto las puertas de su nuevo hogar al público, dieron un recorrido por su casa en Pacific Palisades a Architectural Digest en 2021. Según Los Angeles Times, Levine y su esposa vendieron esa casa en mayo de 2022 por $52 millones, por debajo del precio inicial de $57 millones. Compraron la casa en 2018 a Ben Affleck y Jennifer Garner por 31,95 millones de dólares, según The Times.

La casa estilo rancho de 9,000 pies cuadrados se encuentra en 3 acres y también tiene una casa de huéspedes de cuatro habitaciones y un edificio con gimnasio, oficina y estudio de yoga, según LA Times. Levine le dijo a Architecture Digest: “No queríamos una McMansion palaciega. Eso no es lo que somos. Nos atrajo este lugar porque se sentía hogareño. Se notaba que los niños habían vivido aquí antes”.

En el recorrido en video de la casa, Levine dijo que les encantaba que la casa fuera “súper acogedora”. Levine y Prinsloo dijeron que eligieron muebles acogedores que están cerca del suelo, lo que facilita las cosas con los niños pequeños. La pareja también presumió su sala de cine en casa, algo que también tiene la casa que compraron en Montecito. Prinsloo le dijo a Architectural Digest: “Adam generalmente toma el asiento del conductor al tomar decisiones de diseño. Se queda despierto toda la noche mirando muebles y casas. Él mismo debería ser diseñador de interiores”.

