Día de Acción de Gracias 2024: ¿Walmart y Target están abiertos?

Es el Día de Acción de Gracias de 2024 y, mientras piensa en sus necesidades de comestibles para la gran comida que está planeando, es posible que se pregunte cuál es el horario de Walmart o Target cerca de usted hoy. Aunque Walmart y Target han estado abiertos el Día de Acción de Gracias en el pasado, las tiendas estarán cerradas hoy, jueves 28 de noviembre de 2024.

Las tiendas Target están cerradas hoy el Día de Acción de Gracias

Aunque las tiendas Target a veces han estado abiertas el Día de Acción de Gracias en el pasado, todas las tiendas Target estarán cerradas hoy. El anuncio se realizó en la, página web de Target. La mayoría de las tiendas volverán a abrir el vienes a las 8:00 a.m.

En años pasados, Target había comenzado a abrir hasta tarde en la noche de Acción de Gracias para permitir las compras anticipadas del Viernes Negro. Pero la cadena ha hecho un cambio y ahora se cerrará el Día de Acción de Gracias.

De hecho, Target ahora dice que la cadena planea no abrir nunca más el Día de Acción de Gracias, según informó CNN. Target anunció esta semana que planea cerrar todas sus tiendas el Día de Acción de Gracias a partir de este año.

“Desde 2020, Target cierra sus tiendas el Día de Acción de Gracias, lo que brinda a muchos miembros de su equipo la oportunidad de pasar el día con familiares y amigos. La mayoría de las tiendas abrirán a las 6:00 a. m. hora local para el Black Friday, y los visitantes podrán acceder a ofertas y comprar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en Target.com y la aplicación Target. La celebración continúa con el evento de Cyber Monday de dos días que presenta una nueva gama de ofertas disponibles exclusivamente en línea”, se lee en su sitio web.

El director ejecutivo de Target, Brian Cornell, escribió en una nota a los empleados: “Lo que comenzó como una medida temporal impulsada por la pandemia es ahora nuestro nuevo estándar, uno que reconoce nuestra capacidad para cumplir con los deseos festivos de nuestros huéspedes tanto dentro como fuera del horario de atención”. NBC News informó . (Sin embargo, es posible que algunos empleados de centros de atención telefónica y de distribución deban trabajar hoy).

Cornell dijo que decidió hacer el cambio permanente cuando visitó tiendas en Nueva York y Nueva Jersey, y los empleados hablaron sobre lo felices que estaban de poder quedarse en casa el Día de Acción de Gracias, informó CNN.

Muchas tiendas, incluida Target, están comenzando a ofrecer ahorros del Black Friday antes del Día de Acción de Gracias, en lugar de que todas sus ofertas especiales comiencen el día después de las vacaciones.

Las tiendas Walmart están cerradas hoy el Día de Acción de Gracias

Las tiendas Walmart también estarán cerradas el Día de Acción de Gracias de 2024 este año.

Charles Redfield, vicepresidente ejecutivo de alimentos de Walmart US, escribió en el sitio web de Walmart : “Si bien las tiendas de Walmart estarán cerradas el Día de Acción de Gracias para que nuestros asociados tengan tiempo para pasar con sus seres queridos, estamos haciendo que sea fácil obtener todo lo que usted necesita hasta el último minuto”.

Walmart ofreció opciones de entrega urgente hasta el miércoles por la noche la noche anterior al Día de Acción de Gracias, junto con la recogida en la acera hasta altas horas de la noche del día anterior al Día de Acción de Gracias, para ayudar a los clientes que tenían necesidades de último momento.

Walmart comenzó a cerrar sus tiendas en Acción de Gracias en el 2020 debido a la pandemia y continuará haciéndolo nuevamente este año, según informó CNN. Sin embargo, a diferencia de Target, Walmart aún no ha anunciado que planea hacer que los cierres de Acción de Gracias sean permanentes en el futuro.

Si está buscando un lugar que esté abierto hoy, Whole Foods, Kroger y Dollar General se encuentran entre las tiendas que abren el Día de Acción de Gracias, según News Press. Muchas tiendas minoristas como CVS y Walgreens también están abiertas.

• Sprouts: el horario es de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

• The Fresh Market: el horario es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

• Whole Foods: el horario es de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en la tienda de Fort Myers

Tiendas de comestibles cerradas por el Día de Acción de Gracias de 2024

• Aldi

• BJ’s Wholesale Club

• Costco

• Publix

• Sam’s Club

• Trader Joe’s

• Winn Dixie

