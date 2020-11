Día de Acción de Gracias 2020: ¿Dunkin Donuts está abierto o cerrado?

El Día de Acción de Gracias finalmente está aquí, y si está buscando comenzar su día con una taza de café, es posible que tenga suerte.

La mayoría de las tiendas Dunkin’ estarán abiertas; sin embargo, operarán con un horario reducido. En Florida, por ejemplo, la mayoría de las tiendas estarán abiertas hasta las 2:00 p.m. En la ciudad de Nueva York, mientras tanto, la mayoría cerrará a las 5:00 p.m. Y cuando Heavy se acercó a Los Ángeles, un empleado de Dunkin ’Donuts declaró que las tiendas cerrarán a las 2:00 p.m.

Por lo tanto, antes de salir a tomar una taza de Joe, asegúrese de verificar el horario de su Dunkin ’Donuts local haciendo clic aquí.

Our new holiday cup is bringing you some holiday joy a little early this year. 🤗 Welcome to Cheersin’ season- it’s all about appreciatin’ the little things & coming together.✨ We’re even making it easy for you to send a virtual Cheersin’ through e-gift cards on the Dunkin’ App! pic.twitter.com/tqsmZEnlvJ

— Dunkin' (@dunkindonuts) October 28, 2020