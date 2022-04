Doña Rosa, la abuela de Chiquis, revela a quiénes de su familia no quiere ver ni en pintura

Doña Rosa, la abuela de Chiquis, ha revelado a quiénes de su familia no quiere ver ni en pintura. No es una actitud rara en el mundo de los Riveras, donde la sensibilidad y las explosiones parecen ser códigos de todos los días en las relaciones entre hermanos, padres e hijos, tíos, sobrinos, primos y demás lazos. Sin embargo, la matriarca del clan musical es una de las más comedidas, por lo que sus declaraciones son bastante sorprendentes.

En una conversación con alguien que la filmaba, Doña Rosa no midió palabras a la hora de hablar sobre sus nueras, hijos y nietos. La mamá de Rosie, Juan, Lupillo, Gustavo, Pedro y Jenni Rivera estaba indignada por las declaraciones de un miembro de la familia y decidió poner las cosas en su lugar. En este caso, a diferencia de ocasiones anteriores, el problema fue sobre un tema que no se discute todos los días, sino una indirecta con “mala intención”.

“Quiero hablar de la violencia doméstica, algo que mencionó esa persona”, comenzó Rosa Rivera. Después de una diatriba sobre lo importante de salir de situaciones peligrosas y de su conocimiento de parejas gay y lesbianas en las que también “hay golpes”, la abuela de Chiquis pasó a reconocer que tenía una relación más cercana con los hijos de sus hijas, “porque tuve la oportunidad de estar más con ellos”. En el caso de los hijos de sus hijos, la matriarca de la familia Rivera culpó a sus nueras, “aunque me he llevado bien con todas ellas”, de no conocer tan bien a los nietos, “porque yo no sé manejar, no tengo carro. Entonces me los tienen que traer. Si no lo hacen, ni modo, cómo llego yo hasta allá”, expresó.

Rosa Rivera dijo también que los divorcios de su hijo Lupillo la habían alejado de los hijos de este. El Toro del Corrido tiene tres hijas de su primer matrimonio y dos del segundo. En este sentido, indicó que Mayeli Alonso, la segunda ex esposa del cantautor, se había mudado lejos a propósito, aunque aseguró que la relación con ella es “buena”.

Mientras que Doña Rosa cuidó sus comentarios para con sus nueras, hizo todo lo contrario en lo que se refiere a su hermana Pita, quien supuestamente ha estado hablando “mal” de su familia nuevamente.

De acuerdo a Pita Saavedra, los hijos de Doña Rosa y sus nietos han dejado de ayudar a la familia. También ha hecho comentarios sobre problemas maritales en la familia, peleas por dinero y hasta ha lanzado indirectas sobre violencia doméstica, aunque no llegó a acusar de nadie.

“Ella sigue hablando de nosotros porque sabe que eso le da atención, quizá le dé dinero”, agregó dando a entender que su hermana recibe pagos por declarar sobre la familia Rivera. Además, reconoció que de quién ha hablado menos es de su segundo hijo Gustavo Rivera, “Porque le tiene miedo. Es el más bravo”.

La situación la ha afectado, pero aseguró que se siente “feliz” y que ya ha “perdonado” a su hermana. “Eso no quiere decir que la quiera tener cerca”, aclaró y subrayó que hay miembros de la familia “que es mejor no tener que verlos ni en pintura”.