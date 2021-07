4 de julio 2021: Horario de Publix y Costco: ¿Están abiertos o cerrados?

¡Feliz 4 de julio! Si necesita ir de compras en el Día de la Independencia 2021, es probable que se pregunte si Publix o Costco abren cerca hoy. Tenemos buenas y malas noticias. Si bien las tiendas Publix suelen estar abiertas, las tiendas Costco estarán cerradas durante el fin de semana feriado.

Publix está abierto hoy. Un representante de Publix habló con Heavy sobre los planes de la tienda para el Día de la Independencia. Ellos dijeron: “Nuestras tiendas operarán en el horario comercial tradicional para el Día de los Caídos y el 4 de julio”.

Puede encontrar el horario de la tienda cercana visitando la página web “Buscar una tienda” en el sitio web de Publix.

Un representante de Publix le dijo anteriormente a Heavy: “Nuestras tiendas están cerradas tres días al año, lo que incluye el Domingo de Pascua, el Día de Acción de Gracias y los días de Navidad”.

Si prefiere no ir a la tienda hoy, Publix también ofrece entrega y envío en la acera pickup con tecnología Instacart en áreas selectas del sureste. El horario se alinea con el horario de la tienda, aunque la alta demanda puede afectar la disponibilidad en su localidad.

Para ver qué ofertas especiales que tiene Publix hoy, visite su anuncio semanal aquí a >. O puede encontrar cupones digitales aquí .

Costco suele estar cerrado los principales feriados federales, incluido el 4 de julio. La tienda reabrirá el lunes 5 de julio durante el horario comercial habitual.

Las vacaciones donde las tiendas Costco suelen estar cerradas son el Día de Año Nuevo, Pascua, Día de los Caídos, Día de la Independencia (el 4 de julio), Día del Trabajo, Acción de Gracias y Navidad. Estos cierres permiten a los empleados pasar las vacaciones con sus seres queridos o tomarse un descanso del trabajo que tanto necesitan.

Los centros de negocios de Costco también estarán cerrados el 4 de julio y se enumeran en la página web aquí . Esa página señala que los centros de negocios suelen estar cerrados el Día de Año Nuevo, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y Navidad.

Un centro de negocios de Costco está disponible para cualquier miembro de Costco y hay 15 ubicaciones en los EE.UU. Tienen artículos que no se encuentran en los almacenes regulares de Costco y grandes cantidades de algunos artículos comestibles, incluida una mayor selección de bebidas. La página web señala: “Más del 70% de los artículos de Costco Business Center son diferentes a los que se llevan en un almacén de Costco”.

Las notas del sitio sobre el feriad federal, incluido el Día de la Independencia:

En estos días festivos, los centros de negocios de Costco están cerrados y la entrega no está disponible. Si su entrega cae en uno de estos días, se reprogramará para el siguiente día de entrega disponible. Debido al alto volumen de pedidos esperado después de un feriado, los Centros de Negocios pueden alcanzar rápidamente la capacidad de entrega y, bajo estas circunstancias, algunos días pueden no estar disponibles como opción de entrega. En algunas situaciones, las entregas también pueden retrasarse, y un Representante de Servicios para Miembros se comunicará con usted en consecuencia. Al programar la fecha de entrega, tenga en cuenta los próximos días festivos que puedan retrasar su pedido.

En todos los demás días festivos, estaremos ABIERTOS y entregando pedidos. Si hay una entrega programada y su negocio NO estará abierto, llame a Servicios para Miembros al 1-800-788-9968 para ajustar su día de entrega. Es posible que se aplique un cargo por devolución si llegamos a su negocio y no hay nadie allí para recibir el pedido. Si tiene más preguntas sobre las entregas en días festivos , comuníquese con Servicios para Miembros al 1-800-788-9968. Los representantes están disponibles de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico.