Feliz 4 de Julio 2021: ¿Dónde habrá fuegos artificiales?

Llega el 4 de julio, fecha que festeja en Estados Unidos el Día de su Independencia. Y tras ver un panorama un poco más seguro y avanzado por la campaña de vacunación contra el virus del Covid-19, que ha mermado las cifras de contagios y muertes de este enfermedad en el país, ciudades de todo el territorio americano se alistan para celebrar este día, y dar la bienvenida también a una vida de regreso a la normalidad.

Como señaló el presidente Joe Biden, esta fecha tendrá un gran significado, porque conmemorara la independencia del país, pero también la independencia de este coronavirus. Sin embargo, el mandatario ha recalcado la importancia de seguir cuidándose, y de mantener presentes los protocolos sanitarios de bioseguridad a la hora de celebrar el 4 de julio.

En este nuevo contexto, toda una serie de sorpresas y eventos estarán a la orden del día, y por supuesto dentro de la programación se encuentra la tradicional exhibición de los fuegos artificiales. En este artículo te vamos a indicar en que partes del territorio nacional y la hora en que se llevarán a cabo estos fantásticos “shows de pirotecnia”, para que los disfrutes como en los años anteriores antes de la llegada de la pandemia.

Lista completa de lugares

Fuegos artificiales en el triángulo:

Cary:El pueblo de Cary presentará una celebración del Día de la Independencia el domingo 4 de julio en el anfiteatro Koka Booth. Contará con Cary Town Band, NC Symphony y Fireworks. La entrada general es gratuita, pero hay mesas disponibles, por el precio de un boleto, disponible el 4 de julio a las 12:00 p.m.

Clayton: La ciudad de Clayton está celebrando a lo grande, con el nuevo Festival callejero del Día de la Independencia de Square to Square el sábado 3 de julio, de 11:00 am a 3:00 pm.

Fuquay-Varina: Fuquay-Varina celebrará el Día de la Independencia el sábado 3 de julio en South Park, 900 S. Main Street, Fuquay-Varina. Las puertas se abren a las 6:00 pm y Spare Change ofrecerá música en vivo a partir de las 6:30 pm. El espectáculo de fuegos artificiales comenzará alrededor de las 9:15 pm.

Holly Springs: Holly Springs celebrará el 5 de julio a las 6:00 pm a 9:30 pm en el Jefferson L. Sugg Farm en Bass Lake Park, 2401 Grigsby Avenue, Holly Springs

Birmingham, Alabama: La ciudad más grande de Alabama ofrece un memorable espectáculo de fuegos artificiales con la colosal Vulcan, la mayor estatua de hierro fundido del mundo, como telón de fondo.

Boston: los fuegos artificiales se quedan en Beantown, con un espectáculo en el Boston Common el 4 de julio a partir de las 10:30 p.m.

Clear Lake, Iowa: Domingo 4 de julio el famoso espectáculo de fuegos artificiales de Clear Lake, comienza a las 10:00 p.m de la noche.

Fort Lauderdale, Florida: Domingo, 4 de julio Los Beach Boys tocarán en vivo de 7:30 a 9:00 p.m., y el espectáculo de fuegos artificiales junto al mar comenzará inmediatamente después.

Las Vegas: Domingo, 4 de julio, en el Strip de Las Vegas. La mayor exhibición tendrá lugar en el Strip a las 11:00 de la noche, cuando los fuegos artificiales se dispararán simultáneamente desde los tejados del Caesars Palace, The Aria, Planet Hollywood, Treasure Island, The Venetian, The STRAT y el nuevo Resorts World.

Nashville, Tennessee: Domingo 4 de julio, el espectáculo de fuegos artificiales, acompañado por la Sinfónica de Nashville, está programado para comenzar a las 9:30 p.m.

Nueva York: Espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s, que ha trabajado para proporcionar hasta tres kilómetros de espacio para que el público vea el espectáculo gratuito. La transmisión en directo del espectáculo, que incluye a Reba McEntire y Black Pumas, comienza a las 8:00 p.m. alrededor de las 9:45 p.m., se lanzarán fuegos artificiales desde botes en el East River.

Filadelfia: Wawa Welcome America: Al culminar un concierto a las 9:30 se cierra la festividad con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Museo de Arte de Filadelfia. Las personas que quieran ver el espectáculo desde el Benjamin Franklin Parkway pueden empezar a llegar a las 8:00 p.m. en la zona entre Eakins Oval y Logan Circle.

California:

Pasadena AmericaFest: Los fuegos artificiales se lanzarán a las 9:00 p.m. Este es un evento de pago, pero en los alrededores del estadio se pueden ver los fuegos artificiales.

San Diego Big Bay Boom: Los fuegos artificiales se lanzan desde cuatro barcazas en la bahía de San Diego.

Los lugares sugeridos para verlos son Coronado Ferry Landing, Harbor Island. Shelter Island, Marina District y North Embarcadero. Los fuegos artificiales comienzan a las 9:00 de la noche y se transmitirán en vivo en varios puntos de California.

Saint Louis: Espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, desde el Arco Gateway y el poderoso río Mississippi. El show comenzará alrededor de las 9:40 p.m.

Washington: «A Capitol Fourth» y fuegos artificiales: los fuegos artificiales, se lanzarán a las 21:09 desde ambos lados del Lincoln Memorial Reflecting Pool.

National Mall: La capital del país marcará el 4 de julio con un espectáculo de fuegos artificiales por la noche el domingo en el Mall. El Servicio de Parques Nacionales dijo que la exhibición de fuegos artificiales se llevará a cabo a las 9:09 p.m.

Norte de Texas:

Arlington El sábado 3 de julio, desde las 9:30 pm se realizará el espectáculo en el Globe Life Field, 734 Stadium. El domingo 4 de julio, a partir de las 6 p.m en el Panther Island Pavilion, 395 Purcey St, Fort Worth.

Addison Kaboom Town! El sábado 3 de julio, desde las 5:00 p.m. hasta las 12 a.m., en el Addison Circle Park, 4970 Addison Cir, Addison, totalmente gratis, se puede disfrutar del show.

Carrollton Community Fireworks El domingo 4 de julio, desde las 9:30 p.m., en el Carrollton Veterans Memorial Plaza localizado junto a Josey Ranch Lake, 1700 Keller Springs Road

Yankee Doodle Parade El sábado 3 de julio, a partir de las 9 p.m. en el Centro de Denton, 110 W Hickory St, Denton

Fourth of July Jubileé y el domingo 4 de julio, a partir de las 5:00 p.m. en Bakersfield Park, 1201 Duncan Ln, Flower Mound

Wilmington: La ciudad de Wilmington llevará a cabo su celebración anual de fuegos artificiales del 4 de julio este año. Los fuegos artificiales comenzarán a las 9:05 pm y se dispararán desde una barcaza ubicada en la convergencia de los ríos Cape Fear y Northeast Cape Fear, justo al norte del Battleship North Carolina.

Eventos confirmados en Tampa para festejar el Día de la Independencia de los Estados Unidos:

Tampa: Boom by the Bay: Julio 4 iniciará los festejos con un desfile de botes a las 5:00 p.m. seguido de los esperados fuegos artificiales que pueden verse desde: Julián B. Lane Riverfront Park, Armature Works, Tampa Convention Center, Sparkman Wharf, Curtis Hixon Waterfront Park, Bayshore Boulevard.

Los fuegos artificiales en Safety Harbor Waterfront Park iniciarán con una previa a las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en el Parque Safety Harbor Waterfront – 105 Veterans Memorial Lane Safety Harbor, FL 34695 y luego se explotarán los fuegos artificiales a las 9:00 p.m.

St. Petersburg , exhibición anual de fuegos artificiales se podrán disfrutar este fin de semana del 4 de julio en el muelle de St. Pete. El espectáculo de fuegos artificiales a lo largo del paseo marítimo del centro es el domingo 4 de julio de 2021 a las 9:00 p.m.

Chicago:

Arlington Heights: El 3 de julio, los fuegos artificiales se podrán ver en Arlington Park a las 9:00 p.m.

Crystal Lake: Fuegos artificiales se podrán ver el 4 de julio desde Main Beach, 300 Lakeshore Drive.

Elgin: Espectáculo de fuegos artificiales en el Festival Park el 4 de julio entre las 9:15 y las 9:30 p.m.

Dekalb: Los fuegos artificiales serán el 4 de julio a las 9 p.m. en Hopkins Park.

Ottawa: El espectáculo de fuegos artificiales regresará a Ottawa Township High School el 4 de julio a las 9 p.m.

New Lenox: Fuegos artificiales comenzarán al anochecer, el 4 de julio en Village Commons.

Condado de Miami-Dade

Aventura: Celebración anual de fuegos artificiales del 4 de Julio a las 9:00 pm.

Miami Beach: Fuegos artificiales desde las 9 pm en North Beach Bandshell 7275 Collins Ave., Miami Beach. La entrada será libre.

Miami Gardens: Los fuegos artificiales se encenderán a las 9 pm en Casino Calder, 21001 NW 27th Ave.

Miami Lakes: Los fuegos artificiales, serán de 7 a 10 pm en Miami Lakes Picnic Park West, 15151 NW 82nd Ave.

Miami Springs: Fuegos artificiales del 4 de Julio en Miami Springs desde las 8 p.m. en el Club de campo y golf de Miami Springs, 650 Curtiss Parkway; acceso libre.

Pembroke Pines: Picnic y fuegos artificiales (solo para residentes): la exhibición de fuegos artificiales en Pines Recreation Center Festival Grounds.

LEER MÁS: Google Doodle celebra al icónico artista mexicano Pedro Linares López