Vendedor de cubrebocas y alcohol en gel: así fueron los últimos días de Xavier Ortiz

La muerte de Xavier Ortiz sumió en una tristeza profunda a toda la farándula de México. El exintegrante del grupo Garibaldi habría muerto por causa de suicidio. Así lo aseguró su hermana, Olga. La mujer arrojó esta versión en el programa “Primera mano” en diálogo con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

La prensa mexicana da cuenta de cómo fueron los últimos meses de vida de Ortiz. Debido a la contigencia de la pandemia del coronavirus, el actor, cantante, modelo y productor había montado un microemprendimiento de venta de artículos para la higiene sanitaria. Así, se había garantizado un ingreso extra con el expedio de tapabocas y alcohol en gel.

“Gracias a Dios tengo unos ahorritos, pero cada mes baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir”, explicaba Ortiz en el programa “Ventaneando” (abril de 2020).

El coronavirus puso a la industria del espectáculo en jaque. No solo en México, sino en toda Latinoamérica. Cientos de actores, actrices y músicos debieron rebuscárselas para generar ingresos en un momento de parate total: “Eventos no hay, no se puede juntar la gente. Entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones”.

“Todo el mundo está haciendo esto ahora. A veces (se gana) un centavo, porque son negocios de centavos. Si te piden 12 millones de cubrebocas, te ganas 50 centavos y ya la hiciste, pero no más, está complicado”, contó Xavier en una de sus últimas entrevistas antes de su muerte.

El recuerdo de Carmen Salinas

La actriz Carmen Salinas fue una de las personas que más creyó en el talento artístico de Xavier Ortiza. En 2004 lo incluyó en su obra “Aventurera”.

En diálogo con Pedro Sola y Daniel Bisogno, la también productora mostró su pesar por la muerte del cantante. El pasado miércoles mantuvieron su última conversación a través de mensajes de texto.

“Impactada por la noticia, no lo puedo creer, todavía el miércoles pasado me mandó un recado diciéndome: ¿Cómo estás?, los extraño, y habló por teléfono conmigo hace como un mes o dos, diciéndome que a ver si lo ayudaba a grabar un llamado para que ayudaran a una casa donde estaban ayudando a gente. Dije ’sí hijo, mándame todos los datos’, ya no me los mandó”, narró Salinas.

