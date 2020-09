Tyler Joseph de Twenty One Pilots se disculpa con sus seguidores ¿Qué hizo?

Tyler Joseph vocalista de la agrupación musical Twenty One Pilots ha generado controversia en las últimas horas debido a una publicación realizada en su cuenta de Twitter, en donde sus seguidores han expresado su sentido de ‘desilusión’ e ‘inconformidad’ respecto a la ‘burla’ que hizo el cantante, en un momento tan crucial para Estados Unidos, como son las problemáticas raciales.

El 2020 ha sido un año demasiado difícil para todos en Estados Unidos, no solo por la pandemia ocasionada por el coronavirus, sino, por la violencia que ha sufrido la comunidad afroamericana en el país a manos de la policía local, en donde el movimiento “Black Lives Matter” ha convocado varias protestas para pronunciarse ante estos hechos tan atroces.

Pero los estadounidenses no han estado solos en esta lucha. Varias celebridades y personalidades influyentes han rechazado este tipo de actos y apoyado a las familias de las personas que han sido víctimas de algún tipo de acto violento o racista.

Este no ha sido el caso de Tyler Joseph, quien en las últimas horas hizo una broma respecto a este tema. El cantante ha publicado una fotografía luciendo unos zapatos con plataforma blanca, haciendo alusión a que sus fans le pidieron utilizar sus ‘plataformas’ refiriéndose a sus redes sociales, para pronunciarse sobre los actos de racismo ocurridos en USA.

“Ustedes me siguen pidiendo que use mis plataformas. Se siente bien desempolvar a estos chicos malos”. Publicó el rapero.

you guys keep asking me to use my platforms.

feels good to dust these bad boys off. pic.twitter.com/CFyMOIkKgC — tyler jøseph (@tylerrjoseph) September 2, 2020

Esto sin duda despertó la indignación y furia de sus más de 2.2 millones de seguidores que posee en Twitter, quienes no dudaron en criticar a Tyler Joseph y calificarlo de ‘insensible’.

Un usuario le contestó la publicación diciéndole: “No, eso no es lo que queremos decir. nos gustaría que hablara sobre la injusticia en este país”.

no that’s actually not what we mean. we would like you to speak up on the injustice in this country — heath 💐 (@heathoween) September 2, 2020

Otro internauta por su parte le dijo: “Ahora te burlas de aquellos de nosotros que queremos que hables sobre temas sociales”.

great make fun of those of us who want you to speak about social issues.. rlly shows how much u care about your poc and lgbt fans .. pic.twitter.com/88K072Rpt3 — ً yana (@ifywwm) September 2, 2020

Por último, otro seguidor le dijo que era ‘decepcionante’ que bromeara sobre este tipo de temas.

🙁 it’s disappointing to see you joke about this dude. — Elliot Lee ♁ ᴮ ᴸ ᴹ (@elliotleemusic) September 2, 2020

La disculpa de Tyler

Debido a la cantidad de mensajes negativos que recibió, el cantante se vio en la ‘obligación’ de pedir disculpas por la manera en qué utilizó esta problemática para hacer chistes. “Se suponía que mi tweet no era sobre derechos humanos. Así que en caso de que se pregunte cuál es mi posición: Black Lives Matter. Solo quería tomarme un momento para crear conciencia sobre algo más que ha significado mucho para mí durante mucho tiempo. Pero ahora veo que no hay lugar para eso en este momento”. Dijo.

my tweet wasn’t suppose to be about human rights. so in case you are wondering where i stand: Black Lives Matter.

i just wanted to take a moment to raise awareness about something else that has meant a lot to me for a long time.

but now I see there is no room for that right now. — tyler jøseph (@tylerrjoseph) September 3, 2020

Además, compartió una serie de publicaciones sobre información de organizaciones de salud mental.

im truly sorry if it hurt anyone.

here is a link with a lot of great info that i stand by.https://t.co/ItppMmW1u8 — tyler jøseph (@tylerrjoseph) September 3, 2020

A pesar de la cantidad de tweets que la estrella de la agrupación Twenty One Pilots hizo como medida para pedir disculpas. Muchos usuarios de la red social del pajarito, sintieron que el cantante no fue ‘capaz’ de pronunciarse directamente sobre el tema racial en Estados Unidos, y utilizó otros temas, como el de la salud mental, para enmendar su error.

“Respeto a todos los guerreros que luchan por diferentes causas. Solo quiero recordarte por qué estoy luchando: su salud mental es lo más importante. No estás solo”. Finalizó Tyler.