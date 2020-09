Prince Royce dona su plasma tras recuperarse de COVID-19

Prince Royce recientemente se manifestó a través de su cuenta oficial en Instagram para dar a conocer que donó su plasma y sangre después de recuperarse satisfactoriamente de COVID-19, esto con el propósito para futuras investigaciones en la constante búsqueda de una vacuna y para ayudar a personas que en estos momentos se encuentran batallando con el virus.

“Recientemente doné plasma y sangre tras mejorarme del COVID. Me tomó seis semanas y siete pruebas nasales para recibir dos resultados negativos”, admitió Royce.

El cantante continuó instando a sus seguidores que se han recuperado de Coronavirus para que donen su plasma y ayuden a salvar vidas: “Les comparto mi historia para que los que hayan tenido el virus por favor ayuden como puedan y donen plasma. ¡Una donación podría salvar hasta tres vidas! Bendiciones a todos”.

En el clip que dio a conocer a través de su perfil en Instagram, se puede apreciar a la estrella mientras se somete a una prueba de COVID-19 y posteriormente, donando su sangre y plasma para futuras investigaciones.

Los comentarios en las plataformas digitales no se hicieron esperar: “Eres un grande, no se como te cabe tanta humildad, amabilidad, solidaridad y amor por querer ayudar a los demás. Eres un maravilloso ser y me encanta”, “Oh Dios me siento tan feliz de que ayudes, dando la posibilidad de salvar tres vidas”, “Dios te bendiga x tu buen gesto como persona y por salvar más vidas”.

En el mes de julio, Prince Royce informó a todos sus seguidores que había dado positivo a una prueba de Coronavirus. A través de la plataforma de Instagram, el músico reveló la noticia con un reflexivo mensaje:

“Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien. Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia – este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo”, detalló Royce.

