Mariah Carey y sus reveladoras confesiones: ¿le fue infiel a Tommy Mottola?

A pesar de que su flamante libro The Meaning of Mariah Carey recién será lanzado oficialmente a la venta el próximo 29 de septiembre, ya surgieron algunas versiones sobre las revelaciones de Mariah Carey en dicha obra y, entre muchas, se destacan algunos dichos referidos a su intimidad. ¿Le fue infiel a Tommy Mottola?

De acuerdo a una reciente publicación de la revista Vulture, Carey, de 50 años, brinda detalles de su relación con el expelotero Derek Jeter por los años ´90. La popular cantante estadounidense no solo habría revelado que el la leyenda de los New York Yankees fue fuente de inspiración para muchas de sus canciones, sino que además asegura que conoció al deportista durante una fiesta realizada en 1997.

Pero esto no es todo. La gran confesión de Carey apunta a la infidelidad, ya que ella misma reconoció que le mandaba mensajes de texto a Jeter mientras aún se encontraba casada con el magnate Tommy Mottola.

En tanto, la autora de éxitos como “Vision of love” y “Dreamlover”, entre otros tantos, admite que el primer beso con el exbeibolista ocurrió en la terraza del edificio donde por entonces vivía, hecho que la inspiró a escribir el tema “The Roof”.

“Nunca olvidaré ese momento… Digo, no es que fuese intensamente profundo, intelectualmente estimulante, de nuevo, fue un gran momento y sucedió de una manera divina porque me ayudó a sobrepasar el vivir ahí, en Sing Sing, bajo esas reglas y reglamentos”, confiesa en diálogo con la mencionada revista.

Cabe recordar que Sing Sing es la famosa cárcel del norte de Nueva York, y Carey se refería así a la mansión en la que por aquellos años convivía con Mottola.

Por otra parte, Carey señala en su libro que la canción romántica “My All” se basa en su relación con Jeter, y que cuando la letra dice “arriesgaría mi vida para sentir tu cuerpo junto al mío” es porque ella desea pasar la noche con el pelotero.

Madre de dos gemelos de 9 años, Moroccan y Monroe, que tuvo con el presentador Nick Cannon, Mariah Carey actualmente disfruta de su soltería y le dedica todo su tiempo a la música y otros proyectos personales.

Cuando se sintió incómoda con Ellen DeGeneres

Durante otro tramo de la charla con Vulture, Mariah Carey admitió que se sintió “extremadamente incómoda” cuando la presentadora Ellen DeGeneres la indagó en una entrevista en 2008 para que confirmara que estaba en la dulce espera con Nick Cannon.

“No estaba lista para contárselo a nadie porque había tenido un aborto espontáneo. No quiero arrojar a nadie que ya esté siendo arrojado debajo de un autobús, pero no disfruté ese momento”, expresa Carey en el reportaje.

Y al respecto, agrega: “Me sentí extremadamente incómoda con ese momento, es todo lo que puedo decir. Y realmente me ha costado mucho lidiar con las consecuencias”.

