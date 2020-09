Francisca Lachapel por fin hace realidad su gran sueño: ¿cuál?

Francisca Lachapel no deja de sorprender, porque con las ganas que ha demostrado siempre de salir adelante y especialmente de alcanzar sus sueños ha logrado poco a poco, con energía, con muchas ganas y esfuerzo todo lo que se ha propuesto, alentando además a sus fieles seguidores poniendo su experiencia por delante.

Ahora la dominica, muy orgullosa, acaba de revelar a través de su cuenta de Instagram uno de sus mayores logros y subió un video donde por primera vez habló públicamente en inglés, y explicó precisamente como alcanzó su objetivo poniendo todo el empeño, la constancia y la disciplina que se necesitan cuando realmente se quiere llegar a una meta establecida.

La presentadora empezó su videoclip diciendo: “Bueno señores, ahora sí que me perdieron, ustedes no van a creer lo que van a escuchar en este video, pero aquí voy, Diosito ampárame como siempre y no se rían porque yo los conozco”, y Lachapel comenzó su monólogo hablando en su segunda lengua y explicando que: “Es uno de los vídeos más especiales de mi vida. Para mí estar en un vídeo comunicándome en inglés significa el mundo, es un sueño hecho realidad”.

Además, la ex Nuestra Belleza Latina también contó que llegó a Los Estados Unidos hace 10 años y que siempre soñó hablar inglés, pero que: “sinceramente en algún momento pensé que sería un sueño imposible de lograr”, sin embargo, corroboró con gran felicidad que lo alcanzó.

“Para mí estar en un vídeo comunicándome en inglés significa el mundo, es un sueño hecho realidad”, afirmó Francisca, quien ha reconocido que, aunque no ha sido fácil lo pudo cumplir y animó a los que la escucharon para que se impulsen y trabajen en sus sueños.

“El camino es largo y difícil aún estoy en él, pero me siento muy orgullosa y quiero compartirlo con ustedes por si alguien por aquí se siente un poco desanimado porque algo no le ha salido como espera, agarre fuerzas”, enfatizó la dominicana.

“He aprendido que no importa lo lento que avances hacia delante lo que realmente importa es AVANCES”, escribió Francisca acompañando y reforzando el videoclip.

Inmediatamente los comentarios de sus seguidores llenos de halagos y felicitaciones no se hicieron esperar.

“Espectacular. Esa pronunciación está nítida. Cada día mejor ❤️🇩🇴”, “que grande!! Quien persevera siempre alcanza.

Un ejemplo digno de superación. 🔥👏”, “🔥💪🙏🏻 Gloria a Dios jaja compañera. Muy bien 🤩🤩”, “yo nunca hago comentarios públicos, pero realmente eres una fuente de motivación, me identifiqué mucho contigo y seguiré tu ejemplo, espero poder dar mi testimonio positivo de superación al igual que tú. Muchas felicidades 🤗👏”, fueron tan solo algunos de los bellos mensajes que recibió la presentadora en español, porque igualmente le llegaron gran cantidad en inglés reafirmando el orgullo que sienten sus fans por ser ahora bilingüe.

