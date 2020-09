El documental FANDANGO AT THE WALL, sobre relaciones entre USA y México, llega a HBO ¿Cuándo se estrena?

HBO estrenará el documental musical Fandango at the Wall. Este filme es una producción de Tiger Turn Productions y Sony Music Latin. Dirigido por Varda Bar-Kar con producción ejecutiva por Quincy Jones, Andrew Young, y Carlos Santana, este largometraje sigue al músico ganador de múltiples GRAMMYs® Arturo O’Farrill y el productor ganador de múltiples GRAMMYs® Kabir Sehgal quienes viajan a Veracruz, México, para reclutar a músicos virtuosos con el fin de grabar un álbum en directo en el muro entre Estados Unidos y México.

“Estamos emocionados de poder estrenar este filme excepcional y conmovedor, el cual explora relaciones entre Estados Unidos y México a través de la bella música folklórica mexicana. Creemos que la historia significativa y la música cautivante tocará las fibras sensibles de nuestro público. Fandango at the Wall formará una pieza clave en nuestra programación,” asegura Leslie Cohen, Vicepresidente senior, Adquisiciones de Contenido en HBO y HBO Max.

¿Cuándo se estrena FANDANGO AT THE WALL?

Este documental debutará por HBO Latino, el viernes, 25 de septiembre, a las 8 pm ET con cinco transmisiones adicionales programadas en los días siguientes. Estará también disponible para acceso digital por HBO Max en los Estados Unidos.

Paradójicamente, nuestro filme muestra cómo la frontera se puede convertir en un espacio de amistad y unidad, ensamblando el poder del género afro-mexicano conocido como el son jarocho. He estado haciendo música por décadas, y nunca me ha tocado experimentar una expresión artística más atrayente y transformador”, dice Kabir Sehgal quien funge como productor del documental.

“Nos emociona asociarnos a HBO, quien siempre ha mostrado su compromiso a creadores de documentales como nosotros quienes realizan filmes de conciencia social que investigan asuntos importantes como la migración y la identidad”, dice Doug Davis, quien también funge como productor.

El largometraje se enfoca en el festival musical Fandango Fronterizo que se lleva a cabo anualmente en los dos lados de la frontera Tijuana-San Diego. Jorge Francisco Castillo, el fundador del festival, invita a Sehgal y O’Farrill a Veracruz para conocer a los maestros del son jarocho, un género musical con tres siglos de trayectoria que mezcla tradiciones indígenas, españolas y africanas. Viajan por los paisajes escénicos de Veracruz, reclutando a los mejores músicos para unirse con ellos en el festival. Con actuaciones de talentos en ambos lados de la frontera, el festival se convierte en una celebración de amistad y unidad. Este documental destaca la música extraordinaria y vibrante que fusiona clásicos del son jarocho con arreglos bien elaborados de orquestas de jazz.

“Yo aprecio el compromiso de HBO para proporcionar una plataforma para diversos cineastas quienes cuentan historias fascinantes con autenticidad, arte, y múltiples significados. Estoy agradecida que nuestra colaboración multicultural, que celebra la riqueza de la diversidad, formará parte de la magna programación de HBO”, asegura Varda Bar-Kar, la directora del documental.

Los músicos destacados de Fandango at the Wall incluyen a las leyendas del son jarocho Andrés Vega, Martha Vega, Ramón Gutiérrez, Wendy Cao Romero, Tacho Utrera, Fernando Guadarrama, y Patricio Hidalgo. Hay actuaciones especiales de la multi-nominada al GRAMMY® y becaria de la fundación MacArthur Regina Carter; el historiador de CNN Douglas Brinkley; Mandy Gonzalez, quien forma parte del elenco de Hamilton; The Villalobos Brothers; el nominado al GRAMMY® Rahim AlHaj; y Sahba Motallebi. Este proyecto incluye un libro y un álbum ya publicados del mismo título a través de Hachette y Resilience Music Alliance.

Fandango at the Wall recientemente concluyó su exhibición en Plaza Theatre de Atlanta. Tendrá su premiere internacional como participante en el Atlanta Film Festival este mes. NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA) y la Academia de Filmación (AMPAS) exhibirán Fandango at the Wall el 26 de septiembre, como parte del NFMLA Film Festival, InFocus: Latinx & Hispanic Cinema que se llevará a cabo de manera virtual. El filme también se presentará en festivales virtuales como Cinequest, Calgary International Film Fest, San Diego Latino Film Festival, y Port Townsend Film Festival.

El documental fue producido en conjunto con la Afro Latin Jazz Alliance. Sony Music Latin dio representación al proyecto en el acuerdo con HBO.