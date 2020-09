Ethan Peters, conocido como “Ethan Is Supreme”, muere a los 17 años por aparente sobredosis de drogas

Ethan Peters, mejor conocido como “Ethan Is Supreme” en sus canal de YouTube y redes sociales, murió de una aparente sobredosis de drogas el 5 de septiembre, según informó su mejor amiga Ava Louise en Twitter. Peters tenía 17 años.

Ava Louise publicó en Twitter que la causa de la muerte de su amigo se debió a que tomó dos Percocets, un analgésico opioide altamente adictivo, según Drugs.com.

“La adicción es una enfermedad”, tuiteó Ava Louise. “Hablé con Ethan en las semanas recientes sobre su adicción. Quienes éramos cercanos a él estábamos asustados. Ojalá me hubiera esforzado más. Maldita sea, desearía haberle gritado más. Hubiera deseado que no hiciera efecto ni una sola pastilla que se tomó”.

Peters, quien tenia más de 519.000 seguidores en Instagram y 138.000 suscriptores en YouTube, fue recordado por Ava Louise en Instagram. Ella escribió: “Él fue la única persona con la que hablé durante meses. Estaba sola y luchando y Ethan me inspiró de nuevo. Estuvo aquí conmigo en mi cumpleaños hace 2 semanas y estoy muy agradecida de haberlo pasado con él. … Tuvimos nuestra última llamada de FaceTime anoche y lamento mucho haber cortado la llamada”.

“No puedo respirar”, continuó Ava Louise. “Este es el peor dolor que he sentido. He perdido amigos, pero nunca a un mejor amigo. Ethan me vio atravesar momentos bajos y celebró los mejores momentos conmigo. Era mucho más de lo que todos veían en internet”.

Ava Louise pidió a sus fans que respetaran a la familia de Peters y respetaran la privacidad este momento tan difícil. “Ethan jodido Peters, voy a asegurarme de que tu legado continúe. Estabas destinado a grandes cosas. El joven más inteligente que conocí”, escribió. “Espero que haya una vida después de la muerte y que estés haciendo todo un desorden allí, espero lo hagas”.

La última publicación de Peters en Instagram fue sobre el bullying

Un día antes de su muerte, Ethan compartió una foto de sí mismo junto a una imagen de cómo se veía ahora. Subtituló la publicación: “Me gustaría agradecer a todos los que me acosaron. Hago esto una vez al año para ver cuánto he cambiado y lo único que no ha cambiado son las ojeras”.

La popularidad de Peters en las redes sociales fue gracias al video de “Visité al peor artista de maquillaje en Houston” que acumuló tres millones de visitas. También fundó su propia marca, Hellboy, donde vendía gafas de sol, camisetas y cadenas.

Peters dijo que fue “básicamente” expulsado de la escuela por ser gay

FULL STORY: why my school kicked me out for being gayThe full story on why I was kicked out of my school , again once u watch the video we also choose to leave before we were "kicked out" but again I want this video to be the kids who are having struggles finding who they are , finding their sexuality, there religion, or any thing else With having a large online presence I felt like this needed to be said and THANK YOU FOR LISTENING!! https://instagram.com/ethanisupreme snapchat trashqueenethan 2017-06-21T22:08:31Z

Peters, quien nació en Texas, comenzó su canal de YouTube en 2017. En su segundo video, Peters habló sobre ser expulsado de la escuela por ser gay.

Dijo que después de su salida, recibió el apoyo de sus amigos y compañeros de estudios en la escuela y aclara en el video qué técnicamente no fue expulsado, pero estaba fuertemente implícito que la administración quería que se fuera.

“Trajeron el manual de reglas donde hablado sobre la moral y mensajes bíblicos. Sacaron eso y me mostraron la regla que había incumplido, y yo estaba como ‘Está bien, me van a expulsar. ¿Está bien?” Así qué, básicamente, nos estaban pidiendo que nos retiráramos y estaban a punto de implementar una regla para sacarnos”.

“Quiero que se sepan que no me estoy alabando y no maldigo a la escuela”, agregó Peters. “No uso maquillaje en la escuela. No me meto en problemas. Soy un buen chico. Obtengo buenas notas. A mis profesores les agradaba. … Por eso sé que no se trata sobre alguna de estas situaciones, en realidad es sobre las haciendo cosas que hago en línea, y es la situación por la que estoy siendo ‘juzgado’”,

Sentidos homenajes y mensajes de odio llenaron las redes sociales tras la noticia de su muerte

Peters era querido por toda la comunidad de influencers de maquillaje en internet. Cole Carrigan compartió el siguiente homenaje a Peters en Instagram:

Me has inspirado con tus looks de maquillaje desde que empecé a maquillarme. Fuiste mi primer amigo sincero en esta industria cuando yo no era nadie y me tratabas por igual. Fuiste la primera colaboración que hice y me sentí tan bien porque que querías colaborar conmigo. La comunidad de belleza perdió un alma extremadamente talentosa. Descansa tranquilo. Mis oraciones están con su familia y amigos más cercanos. Te amo Ethan.

R.I.P. Ethan Peters, from the moment I found you on social media I looked up to your immense talent. It breaks my heart to know you’ve left us. Another star gone way too soon. I know you had so much ahead of you and you didn’t deserve this. Rest Well Ethan you will be missed. pic.twitter.com/q0j2zZVBft — karlos with a k (@WithKarlos) September 6, 2020

Sin embargo, Ethan Peters también recibió mucho odio en internet tras la noticia de su muerte. Los usuarios en línea lo etiquetaron en fotos inquietantes y expresaron alegrase por su muerte, publicaciones que disgustaron a su amiga Ava Louise.

Ella tuiteó: “Si alguien habla mal sobre mi amigo y sus acciones durante el año pasado, cuando estaba luchando contra la adicción. Si alguien tiene algo malo que decir sobre la adicción, te atacaré a ti. Habla positivamente de Ethan. Fue un artista e inspiración. Era muy talentoso.”

Ethan was well liked and well respected in the beauty industry. About a year ago he turned to drugs due to the pressure of being famous online at such a young age. He became problematic recently due to drug induced mania. He’s a good fucking person. He didn’t deserve to die. — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) September 6, 2020

Si usted o alguien que conoce está luchando contra el consumo de sustancias, puede encontrar ayuda en la Línea de ayuda nacional de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) al 1-800-662-HELP (4357).

“Lee la nota original en Heavy.com escrita por Emily Bicks”