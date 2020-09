¿Quiénes se presentarán en vivo en los Premios Billboard a la Música Latina?

View this post on Instagram

👏 💃 😎🎶Ya están CONFIRMADOS para presentarse en los #Billboards2020 @bep , @ozuna, @sechmusic, @gerardoortizoficial, @jesseyjoy, @farrukoofficial, @myketowers, @wisin y @gentedezona ¡Y este es sólo el comienzo! 🎶 La música en vivo suena mejor si la disfrutamos juntos. MIÉRCOLES 21 OCT 8PM/7C por @telemundo