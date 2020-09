Protagonista de telenovela Pasionaria tiene coronavirus: ¿cómo está Catherine Fulop?

View this post on Instagram

Hoy se celebras 100 años de la radio en Argentina desde que cuatro jóvenes fueron conocidos como “los locos de la azotea” después que el 27 de agosto de 1920 realizaron la primera transmisión radial acá en Buenos Aires desde la terraza del Teatro Coliseo. Cuentan que menos de 100 personas escucharon esa primera transmisión, que marcó un antes y un después para los argentinos, y para la radiofonía mundial. Nunca de chica pude haber imaginado que iba a tener el privilegio de estar frente a un micrófono; desde mis despertares junto a #juanmanuellaguardia si no me equivoco en #radiocapital o los sábados limpiando la casa donde vivia con mis padres, escuchar la radio y llamar para concursar o cantar junto a los locutores, muchas historias, muchos recuerdos, …la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el locutor y el oyente… asi es como mis grandes amigos de vida son locutores , operadores y productores de radio, lo digo con mucha emoción y agradecimiento a todos los que me recibieron en este hermoso medio de comunicación y me permiten la experiencia. Hoy en dia ser parte de #elclubdelmoro es un honor. Gracias Gracias Gracias FELIZ DIA DE LA RADIO!!!!! #diadelaradio #radio #radiofonia