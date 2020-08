El nuevo oficio de Yanet García: ¿Qué esta haciendo ahora la seductora ‘chica del clima’?

La vida de Yanet García se ajusta perfecto a esas frases de la filosofía new age acerca de readaptarse y estar abiertos a los cambios. La joven periodista y actriz mexicana, reconocida por ser una de las chicas del clima de Televisa, se radicó en los Estados Unidos y emprendió su carrera en un nuevo oficio.

Yanet se especializa en el extranjero como Health coach. Se trata de una figura muy en boga en Estados Unidos. Una suerte de lo que comúnmente se conoce como “entrenador personal” pero con una visión que integra a la nutrición como pilar para el mejoramiento de la salud.

García decidió formarse con estudios para aportarle rigor científico a su trabajo. Su primera decisión al llegar al país vecino fue inscribirse en el Institute for integrative nutrition (IIN), reconocida institución en el rubro que cuenta con los avales del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

En un estado de visible emoción, la joven explicó a través de un video de Instagram que su deseo es ayudar a aquellas personas que quieran experimentar un cambio en su vida. La experiencia de su madre fue el puntapié para animarse a dejar México y despedirse del programa “Hoy”, ciclo de Televisa en el que se destacaba con la información del clima.

Yanet se dio cuenta que su madre no la estaba pasando bien. Entonces empezó a asistirla con rutinas de entrenamiento y consejos acerca de alimentación saludable.

“Mi mamá perdió casi 15 kilos súper rápido y se siente súper bien, mejoró su autoestima y seguridad”, reveló. Claro que cuando su madre le pidió ayuda, la exchica del clima no pudo profundizar demasiado ya que sus conocimientos no eran lo suficientemente categóricos acerca de esta problemática. Se limitó a indicarle que incorporara frutas y verduras y que redujera la ingesta de bebidas azucaradas.

“Quiero ayudar a todas las personas que estamos aquí, porque ya somos una comunidad enorme y aunque yo los he estado tratando de ayudar con las herramientas que he aprendido durante toda mi vida, no es lo mismo que estar preparada y ayudar de una manera profesional… he estado trabajando en esta certificación y todavía me falta muchísimo para terminarlo”, reveló.

Su vida se divide ahora entre la formación profesional y su romance con el estadounidense Lewis Howe, integrante del equipo de balonmano de su país. Asimismo, continúa trabajando como entrenadora personal a través de la plataforma móvil Fitplan.

