[VÍDEO] El vídeo que demuestra que Annabelle no se escapó del museo

Tony Spera, el yerno de Ed y Lorraine Warren, confirmó que el muñeco de Annabelle no se ha escapado del Occult Museum. Después de cortar el césped en la propiedad que ahora cuida de Warren en Monroe, Connecticut, Spera subió un vídeo a Youtube para confirmar Annabelle está a salvo y agregó que nunca se había movido de allí.

Spera explicó que originariamente quería explicarlo en Facebook Live, pero que estaba teniendo problemas con internet. Así pues, se dirigió hacia el museo, que está situado en la propiedad de los Warren en Monroe, y filmó el vídeo delante del muñeco de Annabelle, que está retroiluminada con unas luces rojas.

La muñeca poseída ha inspirado muchas películas de terror, como Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017) y Annabelle Comes Home (2019).

Spera causó mucha expectación entre sus espectadores al decir que tenía que contar algo que no quería que oyeran. “Tengo algo que deciros, pero no sé si quiero que lo esuchéis o no… pero Annabelle no se escapó. Annabelle está viva (bien, yo no diría realmente viva). Annabelle está aquí, con toda su mala fama detrás. Nunca dejó el museo.”

Spera hubiera sabido al momento que Annabelle se hubiera escapado

Spera añadió que él hubiera sabido si Annabelle se hubiera escapado porque tiene cámaras de seguridad. En el caso de que esto hubiera sucedido, lo habría notificado a la policía al momento. “Recordad que tengo tecnología de alta gama aquí. Si se hubiera escapado del museo, lo hubiera sabido al momento. Tengo muy buen sistema de alarmas y aquí la policía actúa rápido. Ellos te responden en un par de minutos. Quizás ni llega a dos minutos.”

En lo que parecía un mensaje directo a los memes y las bromas que se mueven por internet, Spera añadió que Annabelle no estaba dando vueltas por la ciudad viviendo una vida loca. “Annabelle está aquí. No se fue a ninguna parte. No hizo ningún viaje. Ella no voló en primera clase ni visitó a su novio. Ella está aquí. Así que mejor matemos los rumores, chicos.”

Pese a todo, Spera explicó que entendía la preocupación de la gente. “Aprecio toda vuestra atención. Estaría preocupado si Annabelle se hubiese ido porque no es algo con lo que jugar.”