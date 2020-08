¿Cómo está Verónica Castro ante muerte del Loco Valdés?: Mira el mensaje que envió

Este viernes 28 de agosto se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Manuel el Loco Valdés, luego de dar una batalla contra el cáncer de cerebro que lo aquejaba desde hacía un par de años, y entre las múltiples manifestaciones de dolor y tristeza, una de sus ex, la actriz Verónica Castro, se pronunció.

La actriz mexicana, quien sostuvo un romance con el famoso comediante, hace más de 45 años, del que nació su hijo Cristian castro, usó sus redes sociales para lamentar el deceso de Valdés.

“QEPD Manu”, comentó la protagonista de telenovelas como “Los ricos tambien lloran”, en su cuenta de Instagram y en Twitter, donde de paso agregó: “Gracias Señor, por este nuevo día. Hoy que la iglesia recuerda a San Agustín reconocemos con su frase que: “Nos hiciste Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti, la paz eterna. Amén”.

Asimismo, la Vero colgó en su Instagram un emotivo video en el que aparecen el Loco Valdés, al lado de su hijo Cristian y del tambien fallecido José José, padrino del Gallito feliz, y agregó la frase: “Lo mejor. Los amo”.

Verónica y el hermano de Ramón Valdés, sostuvieron una relación en la década de los 70′, cuando la actriz era apenas una jovencita en sus 20′ y el humorista tenía casi 44 años.

La propia actriz confesó que durante la obra de teatro ‘Don Juan Tenorio’, en la que compartieron escenario, surgió su amor, que duró solo un par de años, debido a la presunta infidelidad de Valdés, según reseñan varios medios mexicanos.

En diálogo con la escritora Elena Poniatowska, la actriz de Rosa salvaje confesó que lo que la enamoró del padre de su hijo fue su inteligencia. Además mencionó que era un hombre “correcto, encantador, coqueto, atrevido y divertido”.

La noticia de la muerte del humorista fue revelada por Pedro Valdés Larragaña, hijo del Loco, a través de sus redes.

“Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y mas gracias. Te adoro padre hermoso”, escribió en Instagram.

