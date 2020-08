Rashel Díaz cuenta la verdad sobre su despido

View this post on Instagram

Que bello segmento de despedida me dedicaron hoy en mi casa de siempre @unnuevodia♥️. Obvio me reí pero también lloré porque no nos damos cuenta cuánto hemos hecho hasta ver todas esas imagenes. Me voy muy satisfecha porque sé que cada oportunidad que me dieron entregué lo mejor de mí y al ver todas las muestras de cariño que he recibido desde ayer definitivamente me doy cuenta que sintieron el amor que les entregué y el respeto que siento por mi profesión!! Gracias a cada uno de mis compañeros, @adamarilopez, @chiquibabyla, @chefjames, @franciscocaceres, por sus palabras de hoy y por siempre apoyarme en cada paso que di durante estos años. Hasta pronto!!😘 #VidaRashel