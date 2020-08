¿Qué ver en TV? – Sábado 01 de agosto

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “Strange Magic”, “The Fast and The Furious”, “The Redemption: Kickboxer 5” e “Inside Man”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Strange Magic

La película animada de Walt Disney Pictures, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Musical inspirado en “El Sueño de una Noche de Verano”, de William Shakespeare que incluye canciones populares de los últimos 60 años. Relata la historia de un nutrido grupo de goblins, elfos y hadas que luchan entre sí para conseguir una poción mágica.”

STRANGE MAGIC (2015) Trailer #1 (subtitulado en español)Strange Magic, el nuevo filme animado de Lucasfilm Ltd., es un delirante cuento de hadas musical inspirado en la obra "Sueño de una Noche de Verano" de William Shakespeare. Canciones populares de las pasadas seis décadas ayudan a narrar el relato de un colorido reparto de duendes, elfos, hadas y diablillos y sus hilarantes desventuras iniciadas por una batalla por una poderosa poción. Lucasfilm Animation Singapore e Industrial Light & Magic traen a la vida a un fantástico bosque puesto de cabeza gracias a una animación y efectos visuales de primera clase. Dirigido por Gary Rydstrom (“Toy Story Toons: Vacaciones en Hawaii”, “Lifted”), basado en una historia de George Lucas, “Strange Magic” será estrenado por Touchstone Pictures el 23 de enero de 2015. La versión subtitulada al español de este trailer es una exclusividad de LOS CAMINANTES, gracias a la labor anárquica de traducción de Nano Cortés-Quiroz. Cualquier reconocimiento o reclamo lo recibiremos en su nombre. http://www.facebook.com/CaminantesLimaPeru Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/GLs0/ 2014-11-27T22:06:15Z

The Fast and The Furious

La película protagonizada por Paul Walker y Vin Diesel, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tunning donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, pero todo se complicará cuando se enamore de su hermana.”

THE FAST AND THE FURIOUS (A Todo Gas) – Trailer españolAño: 2001 Director: Rob Cohen Actores: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Chad Lindberg, Johnny Strong Sinopsis: Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tunning donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, pero todo se complicará cuando se enamore de su hermana. 2016-12-02T16:14:41Z

The Redemption: Kickboxer 5

La película protagonizada por Mark Dacascos, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El campeón Matt Reeves es testigo del asesinato de su amigo Johnny. Neegal, el creador de una nueva federación de kickboxing en Sudáfrica, parece ser el asesino intelectual. Johnny, como otros, tuvo que pagar con su vida porque no quería participar del nuevo torneo. Matt ahora se prepara para entrar en la competición.”

Kickboxer 5: The Redemption (1995) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]The original trailer in high definition of Kickboxer 5 directed by Kristine Peterson and starring Mark Dacascos, James Ryan, Geoff Meed. AKA: Adistaktos timoros Kickboxer 5 – La rédemption Kickboxer 5 – Le dernier combat Kickboxer 5: A Redenção Kickboxer 5: Az igazság nevében Kickboxer 5: Ultima razbunare Kickboxer V – O Desafio Final Kickboxer V: Revancha Revancha The Redemption: Kickboxer 5 Кикбоксер 5: Возмездие کیک‌بوکسور ۵ 2018-08-11T20:40:37Z

Inside Man

La película protagonizada por Denzel Washington, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Duelo entre un duro policía (Denzel Washington) y un inteligente atracador (Clive Owen) durante un tenso secuestro con rehenes en un banco de Manhattan. De repente, aparece una tercera persona que ha sido contratada por el influyente propietario del banco (Christopher Plummer). Se trata de Madaline (Jodie Foster), una poderosa bróker que tiene una agenda secreta.”

Inside Man (Plan oculto)Tráiler de la última película de Spike Lee 2006-04-13T22:15:40Z