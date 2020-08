MTV Video Music Awards 2020: ¿A qué hora? ¿Qué canal transmite el show?

Los MTV Video Music Awards 2020 se transmitirán hoy, domingo 30 de agosto de 2020, por MTV. La importante cadena televisiva iniciará la transmisión a las 8:00 PM, Hora del Este.

La ceremonia de premiación se celebrará desde varias locaciones en la ciudad de Nueva York, una nueva temática que implementará la importante cadena televisiva para prevenir cualquier tipo de contagio entre el equipo de producción, talentos o presentadores.

Los MTV VMA’s 2020 también contarán con una ceremonia previa al show de premiación que empezará a ser transmitido por MTV a las 6:30 PM, Hora del Este.

Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Calamari y Tate McRae son algunas de las personalidades confirmadas para presentarse en la ceremonia previa al gran evento de premiación.

El objetivo de los MTV Video Music Awards 2020 es “ayudar a revitalizar la ciudad tras el impacto de la pandemia y sus medidas de cuarentena y distanciamiento físico.​ En este contexto, los VMAs 2020 tendrán tres categorías especiales: “Mejor video musical desde casa”, “Mejor actuación de cuarentena” y “Héroes cotidianos: Trabajadores médicos de primera línea.”

La ceremonia de premiación de los VMA’s 2020 serán transmitidos simultáneamente por 12 cadenas televisivas, incluidas: BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nick at Nite, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 y The CW. Es la primera vez que esto ocurre en la ceremonia de premiación en los 36 años que lleva al aire.

Lo que debes saber de los MTV Video Music Awards 2020″

FECHA DE TRANSMISIÓN: Domingo 30 de agosto de 2020

HORA DE TRANSMISIÓN: 8:00 PM, Hora del Este

CANAL DE TRANSMISIÓN: MTV, consulta tu guía local para sintonizar la cadena televisiva.

PRESENTADOR PRINCIPAL DE LA GALA: Keke Palmer, quien hará historia al ser la primera mujer de color en conducir la importante ceremonia de premiación desde que Julie Brown fue co-anfitriona en 1986-1987.

PRESENTACIONES MUSICALES: Miley Cyrus, Ariana Grande y Lady Gana, CNCO, BTS y The Black Eyed Peas son algunas de las presentaciones musicales confirmadas hasta ahora.