Accidente en la familia de María Celeste Arrarás los tiene acongojados

En la nueva etapa que ha comenzado para María Celeste Arrarás todo parece indicar que pinta de maravilla, sin embargo, hubo un suceso que le empaño un poco su nuevo comienzo y que la llenó de tristeza, y no solo a ella sino también a los miembros de su familia.

La periodista reportó en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi dos millones de seguidores, que el adorable perrito de su hija Lara llamado “Aspen” fue arrollado por un conductor, el pasado lunes, encontrándose en estado delicado ya que tiene que pasar por cirugía.

“Esta noche estamos con el alma acongojada porque ‘Aspen’, el inseparable perrito de mi hija Lara, fue atropellado por un auto y se encuentra en emergencia”, comenzó escribiendo la presentadora, quien pidió orar para que todo este trago amargo termine de la mejor manera y tener de nuevo a la mascota entre ellos.

“Estamos pidiendo para que todo salga bien ya que tendrá que ser operado. Gracias por sus oraciones y buenos deseos que tanto necesitamos para nuestro pequeñín”, terminó diciendo Arrarás acompañando el mensaje con una tierna imagen del hermoso perrito en brazos de su hija Lara.

Cabe recordar que la semana pasada María Celeste recibió la sorpresiva y triste noticia de que ya no sería más parte del programa ‘Al Rojo Vivo’ ni de Telemundo donde trabajó por dos décadas, pero ajeno a lo que se pudiera pensar la puertorriqueña se encuentra muy optimista y en entrevista con la revista People en Español compartió la posibilidad de comenzar a trabajar en otra cadena.

“Estoy abierta a todo. Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante que me está dejando ciega. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo”, manifestó la conductora atenta por las oportunidades que se le puedan presentar a partir de ahora en su brillante carrera profesional.

También María Celeste confesó a la revista que en lo personal todo está a la altura y que especialmente en estos momentos ha encontrado mucho apoyo por parte de sus tres hijos, su familia, sus amigos y sus leales seguidores.

“En lo personal estoy muy bien. Nunca es agradable ser despedido. Es la segunda vez que me pasa en mi vida. Me pasó al principio de mi carrera y, por lo tanto, tengo experiencia en como uno se siente. Pero espero que, igual que me pasó la primera vez, en esta etapa de mi vida utilice esta experiencia para reinventarme y encontrar nuevas vías de expresar lo que me gusta, que es hablarle al público”, subrayó Arrarás.

