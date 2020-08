Luz Elena González confiesa que nunca amó a Luis Miguel: ¿fue por Rafa Amaya?

Luis Miguel siempre ha tenido fama de picaflor y son muchísimas las mujeres que han estado relacionadas con el cantante a lo largo de su vida, pero ninguna al final ha logrado atraparlo.

Parece que más allá del talento, la gracia y encanto del mexicano muchas no logran enamorarse del intérprete.

Tal es el caso de Luz Elena González quien abrió su corazón y reveló como fue su romance con “El Sol de México”.

La actriz confesó que antes de conocer a Luis Miguel cupido ya la había flechado y estaba completamente enamorada de otro famoso hombre, y aunque esa relación ya había llegado a su fin, ella continuaba amándolo a tal punto que lo que más deseaba era convertirse en su esposa.

“Había terminado con Rafa [Amaya] en esa época y estaba muy enamorada de Rafael; llevábamos un noviazgo de dos años, me quería casar con él. Me acuerdo de que había terminado con él y estaba tan enamorada que no importaba (lo que) pasara, quien pasara por mi vida que no me pude enamorar de nadie”, afirmó la artista al programa de televisión mexicano “Ventaneando” de TV Azteca.

La mexicana recordó como fue que conoció al reconocido intérprete de “Cuando calienta el sol” y relató: “Me lo presentó Jaime Camil.

En algún momento, me contó que Luis Miguel le preguntó por mí, o algo así. Y le dijo ‘es mi amiga y la conozco’. Y Luis Miguel le dijo ‘a poco’, y Jaime me invitó a Acapulco para conocerlo; fuimos a una cena, fue mi hermana conmigo”, pero ese primer encuentro fue el comienzo de un romance muy poco duradero, como lo advirtió Luz Elena: “¿Quién se enamora en dos meses? Creo que te emocionas”.

Pero ¿cuál fue lo razón para que este romance durará tan poco? La intérprete de Paulina Reyes en la telenovela “Te doy la vida” lo reveló enfatizando que la manera de ser de cada uno es completamente opuesta, pero que ajeno a todo, guarda un recuerdo muy lindo del famoso cantante mexicano, a quien le siente mucho cariño.

“Es una linda persona. Lo que viví con él fue bonito. Fue una gran experiencia”, comentó la también modelo y prosiguió: “No sé dio porque somos personas completamente distintas. No podía viajar con él, ni él se podía quedar conmigo. Somos muy diferentes. Creo que es maravilloso conocer en la vida a personas tan exitosas y leyendas como él”.

