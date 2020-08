Lupita D’Alessio anuncia que se retira de las redes sociales: ¿Por qué?

Lupita D’Alessio anunció a través de su cuenta oficial en la plataforma de Instagram que se retira de manera definitiva de las redes sociales, la razón se debería a los constantes comentarios de críticas que recibe a diario.

“Hola amigos, buenas tardes… Quería solamente comentarles que me retiro de las redes sociales definitivamente, les agradezco sus lindos comentarios, pero prefiero retirarme… Se han metido mucho con mi persona, como mamá y como mujer”, expresó la estrella mexicana en el primer fragmento del clip en donde explica la razón de su sorpresivo retiro de las plataformas digitales.

D’Alessio continuó mencionando: “Yo no puedo contestarles porque soy respetuosa y prefiero ser prudente y retirarme, yo quise ser la voz de esperanza de Jesús a través de mí… Mandarles una voz de esperanza y amor en estos momentos tan difíciles, pero realmente creo que no lo tomaron para bien.”

Al momento de despedirse, ‘La Leona Dormida’ expresó: “Me voy, les agradezco mucho y que Dios los bendiga a todos. ¡Animos! Oremos por la vacuna y la Arena en Ciudad de México esperemos que llegue la vacuna o sino se cambia de fecha, eso es lo de menos… Pero también lo criticaron mucho.”

Los reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar: “La gente es muy tóxica en redes…”, “La gente es demasiado criticona.lo peor es que lo q aconsejan no lo practican”, “Para que les hace caso , si con la gente nunca quedará bien”, “Debería sacar el carácter que tenia antes y poner a esa gente metiche en su lugar”, “Usted no le haga caso a nadie es envidia que le tienen usted es una gran señora como usted no hay muchas dios la bendiga hoy mañana y siempre, cuídese mucho”.

El perfil oficial de Lupita D’Alessio en la plataforma de Instagram cuenta con más de 210 mil seguidores y con un promedio de 109 mil visualizaciones en cada uno de los reflexivos videos que comparte a diario desde la intimidad de su residencia en Cancún, lugar en donde ha estado viviendo la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

D’Alessio en diversas ocasiones se pronunció ante los constantes señalamientos por parte de sus seguidores en relación a la educación de sus hijos Ernesto D’Alessio, Jorge D’Alessio y Cesar D’Alessio.