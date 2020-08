Así respondió Karol G a rumores de embarazo: ¿está o no en la dulce espera?

Dos semanas después de que circularon los rumores de que Karol G estaría en la dulce espera, la cantante colombiana quiso callar las bocas de quienes fomentaron esos comentarios de la mejor manera.

La novia de Anuel AA compartió en su cuenta de Instagram un video en el que luce su hermosa figura en donde no hay señal alguna de bebé en camino, ya que su abdomen totalmente al descubierto descarta totalmente esa posibilidad.

En la imagen se aprecia además a la intérprete disfrutando del sol, muy relajada, ataviada en un pequeño bikini estampado de color pastel, donde danza suavemente al ritmo de la música que se escucha de fondo, muy seductora la artista mueve su cabello y guiñe su ojo a todos sus fans, complementándolo con una señal de victoria que tapa la cámara, y una imagen vale más que mil palabras, Karol solo la acompañó con un sencillo “hola”.

El video no solamente sirvió para que muchos de los fans que adoran a la colombiana le dedicaran frases maravillosas sobre su bella figura, sino que además fue el mejor testimonio para que se disiparan las ideas de aquellos que afirmaban que en breve se convertiría en mamá al lado del rey de la música urbana del momento.

“Gorgeous!!!!! @karolg ❤️❤️❤️❤️❤️”, “Cuerpo de GANADORA!🌷🚀”, “A el sol le dieron celos, porque brillas más que él😍😍😍😍😍TE AMOOO”, “Dios mio bendito sea el dia que naciste mamasita 🤤😍❤️”, “Cómo le haces para ser tan linda?😍”, “Hoy es un gran dia y tu estas deslumbrando desde ya 😍🔥”, fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió la bella antioqueña ya que este video cuenta con casi de 4.5 millones de vistas.

Además, en otro video clip que la artista publicó, dejó bien claro su opinión acerca de las críticas sobre su peso y comenzó diciendo: “Este video es netamente informativo y es lo siguiente: en mi cuarentena, en mi caso particular yo me la he pasado coma, que coma, que coma, desayuno almuerzo, comida (cena), postre, merienda, cortiquito, larguitico, coma que coma, entonces yo sé que yo voy a salir de aquí subida de kilos”.

La intérprete de “Tú me amas”, advirtió lo que tienen que hacer quienes se encuentren con ella, para no exponerse, enfatizando que está mejor que nunca, así que agregó: “Y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor, que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso, ‘que no Kate que estas gor…’, ‘que no Kate que su….’. Vea se van a callar se van a guardar sus opiniones y sus comentarios, porque yo aquí en mi casa tengo espejo y yo me veo todos los días y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también así que no vayan a hacer golpear, no se vayan a hacer cachetear, no le busquen males al cuerpo”, concluyó enfáticamente la artista.

Cabe recordar que fue en la pasada gran gala de la entrega de Premios Juventud 2020, siendo la reggaetonera una de las famosas más destacadas de la noche conquistando 5 galardones, donde recibió muchas críticas referente a su peso y fue entonces cuando en las redes sociales comenzaron a correr rumores de un posible embarazo, además de que en su cuenta de Instagram se mostraba en algunas imágenes con ropa muy ancha cubriendo su vientre y todo su cuerpo, pero con esté último video en bikini la cantante no dejo ninguna duda de que por lo pronto no se convertirá en mamá.

Sigue a AhoraMismo en Instagram