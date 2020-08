El drama de J Balvin con el COVID 19: “el virus casi me mata…no se crean inmortales”

El terrible flagelo del COVID-19 no respeta a nadie, tal es el caso del famoso y talentoso cantante J Balvin, quien fue contagiado por dicho virus y quien a través de su cuenta de Instagram quiso compartir, por medio de un video, su tremenda experiencia.

El mensaje que la famosa estrella de la música envió a todos sus admiradores fue contundente, ya que pidió de manera concreta y clara la toma de conciencia y el cuidado que se debe tener para que este espantoso mal no continúe haciendo de las suyas.

J. Balvin, quien se encuentra en su ciudad natal, Medellín, (Colombia) comenzó su mensaje diciendo: “Saludo mi gente. Espere que saliera del Covid-19 para compartir mi experiencia, creo que es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida, sé que hay enfermedades muy poderosas y que hacen mucho más daño, pero sin duda alguna el Covid-19 es algo que piensa uno que es un chiste porque obviamente hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas que posiblemente tengan peso o no tengan peso, pero lo que realmente existe es el virus, más allá de cualquier otra cosa, el virus es real”, aseguró el intérprete.

El famoso colombiano continuo la misiva hablando de su horrible experiencia, siendo un ejemplo para quienes todavía no creen.

“A mí, la verdad, si, casi que me mata, la pase muy mal, fiebre de 40, mucho escalofrío, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la baja de oxígeno, el temor de sentir que está dentro de ti, una de las peores pesadillas de las personas actualmente y que no sepas como más vas a reaccionar, es una realidad, quería compartirlo con ustedes, la pase muy mal”, declaró Balvin.

“Cierto tipo, (de personas), porque no puedo juzgar a gente que tiene que salir a trabajar, pero hay algunos que sé que son privilegiados y están solamente de rumba en rumba, viéndose y sintiéndose ‘inmortales ’ y este combo que es como entre los 15 a los 40 que creemos que nada nos pasa, que creemos que es una simple gripa, a más de uno de esos ’inmortales’ esa simple gripa les ha quitado la vida”, enfatizó el antioqueño, quien dijo poder hablar con veracidad porque es muy activo en las redes sociales.

El renombrado cantante pidió que piensen en sus seres queridos. “Y desde mi experiencia, siento que no es un juego, que es muy poderoso, y que un 80% que sean asintomáticos, no quiere decir que no seas un arma bioquímica letal para que acabes con tu madre, con tu padre, con tu tío, con tu abuelo, yo estuve en ese 20 % sintomático, la pase muy mal, vuelvo y lo repito, es muy fuerte”.

“Y aquí estamos, era un saludo a los que pocos que sabían les agradezco, y a los que aun apenas saben los invito simplemente a que abran los ojos, que esto es serio, que se pongan tapabocas, que se pongan gafas, que se laven las manos, y que protejan a sus seres queridos. Los amo mucho! Cuidense por favor!!, concluyó con una actitud de preocupación este grande de la música.

Cabe destacar que en la noche de ayer, en Los Premios Juventud 2020, realizado en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, J Bavin conquistó 5 galardones, siendo uno de los más nominados de tan mago evento.

