EXATLON 4 EEUU: Sigue la polémica con Dennhi Callú ¿Yamilet habló mal de ella?

Exatlon Estados Unidos se encuentra en un momento en el que cada jugada podría cambiar el destino de los equipos. Desde su nueva etapa que inició el pasado 13 de julio, los circuitos se ponen más difíciles, los retos más intrincados, y cada atleta será puesto a prueba y dará el todo por el todo para convertirse en el ganador de la competencia más feroz de la televisión hispana. Conducido por el comentarista deportivo Frederik Oldenburg, en reemplazo de Erasmo Provenza quien se recupera luego de resultar contagiado con el COVID-19, el intenso programa familiar contará con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

En los episodios de Exatlon Estados Unidos de días pasados, hemos podido ver a la llamada “Bala” del Team Contendientes, Dennhi Callú, visiblemente afectada física y emocionalmente. En el programa lo atribuyen al cansancio pero ya los foros de fanáticos se están empezando a preocupar por el estado de salud de Dennhi, quién es una de los cuatro atletas elegidos de temporadas anteriores para darlo todo una vez más en la competencia.

La situación que está atravesando Dennhi Callú ya es notada por sus compañeros atletas de ambos equipos, quienes también han hablado del tema. Tanto así que incluso los Famosos lo empiezan a notar. Como la misma Yamilet Peña, quien opinó al respecto asegurando que Dennhi ‘no sabe perder, mira que cada vez que no hace puntos se pone mal’. Veamos este video:

Avance Capítulo 81 Exatlón Estados Unidos 5 de AGOSTO EEUU 4#ExatlonEEUU4 #Exatlonestadosunidos #famosos Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO

Los portales de fanáticos también se han pronunciado sobre “la bala” del Team Contendientes. Esto dijo Just Keyla al respecto:

Como le están dando duro a Dennhi Callú en las diferentes páginas, alguien me dijo que Ramiro en su live había dicho que ella tenía unos problemas respiratorios algo así creo, de lo que he visto hasta ahora, en su primera pasada en el regreso de Exatlón en el reinicio la tuvo contra a Alondra y se equivocó en el circuito se cayó recuerdo y llegó atrás, Alondra no perdonó y le ganó, creo que desde allí demostró que no estaba al 100% no sé si físicamente o mentalmente en los circuitos nunca a tenido problemas pero hoy la vieron siempre ir atrás de Alejandra y Yamilet y en otros tener ciertos errores, salvo el circuito de la mina Dennhi es la más rápida en todos los demás circuitos, en todo caso esperemos que logre recuperar su nivel porque ahora mismo las mujeres azules Verónica, Naomi y Claudia han demostrado ser buenas competidoras ya adaptadas a Exatlón, cuando regresen las 2 últimas a competir ojalá pueda descansar más y que no recaiga mucha presión en ella, no es la misma de las primeras 10 semanas.