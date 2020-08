EXATLON 4 EEUU: ¿Quién es el líder absoluto de la competencia?

View this post on Instagram

A mi como me gusta ver el mundo arder espero que la final femenina de Exatlón USA sea entre Dennhi Callú y Alondra González que manera de tener haters ambas ya perdí la cuenta de las veces que me a tocado defenderlas a ambas en redes sociales de comentarios llenos de odio, lo digo ahora, la final masculina ojalá estén igual un azul y un rojo, Nate sigue ganando cosas individuales por eso no hay como descartarlo aunque lo más lógico seria una final entre Chuy e Isaiah pero no descarto para nada a Nate. Aquí está la tabla general, para mi Dennhi ya cumplió 100 victorias como ven tiene 102 en mi tabla, Exatlón USA no lo anuncia todavía tal vez para ellos les falta una o un par de victorias más, ya saben que al principio no tomaban en cuenta en los relevos al que solo corría y no lanzaba, incluso los duelos entre compañeros en los lingotes decían que no los tomaban en cuenta, ya después dijeron que si valían para el porcentaje, yo desde el principio he tomado en cuenta todo, por eso pueden haber diferencias con los datos oficiales, Alondra lidera la tabla general seguida de cerca por Isaiah, Chuy y Dennhi, más abajo Yamilet, Naomi pudo superar el 50%de efectividad gracias a su buena semana, luego está Nate, Elias que también pudo superar el 50%por su gran semana, Claudia sigue, Carlos con 50%, Ramiro quedó ubicada donde lo ven luego Enmanuel ambos mejoraron mucho en estas 2 semanas, después Fernando, luego Tommy, Queta, Kenia, Verónica y de último Antonio. #ExatlonUSA