EXATLON 4 EEUU: ¿Hubo fraude en la eliminación del 2 de Agosto del 2020? Los fanáticos se pronuncian

Exatlon Estados Unidos se encuentra en un momento en el que cada jugada podría cambiar el destino de los equipos. Desde su nueva etapa que inició el pasado 13 de julio, los circuitos se ponen más difíciles, los retos más intrincados, y cada atleta será puesto a prueba y dará el todo por el todo para convertirse en el ganador de la competencia más feroz de la televisión hispana. Conducido por el comentarista deportivo Frederik Oldenburg, en reemplazo de Erasmo Provenza quien se recupera luego de resultar contagiado con el COVID-19, el intenso programa familiar contará con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

A causa de la pandemia global por COVID-19, la producción de Exatlon Estados Unidos, asegurando el bienestar y salud de atletas, presentadores y equipo de producción, se vio obligada a suspender grabaciones del programa de competencias, eso hasta el pasado 13 de Julio en donde retomó lo que llaman “la segunda etapa de Exatlon”, con circuitos modificados, nuevos refuerzos, pero la misma emoción que ha convertido al programa en uno de los favoritos por la audiencia de Estados Unidos.

En un circuito en donde ambos equipos dieron todo, a pesar del éxito inicial de los Famosos, este domingo significó otra derrota para ellos, sufrieron un enfrentamiento por la permanencia que debió ser entre dos de sus chicas participantes: la de menor puntuación y Kenia Enriquez, qué quedó sentenciada al duelo de hoy el pasado viernes. Ambas lo dieron todo, pero el sueño para Kenia culminó, pues tiene una lesión en la rodilla y debe salir de la competencia.

Pero la partida de Kenia definitivamente dejó un sabor agridulce en los fanáticos. Muchos aseguran que una vez más habría quedado en evidencia la “supuesta preferencia” de la producción por el equipo rojo, pues por ley, si los Famosos perdieron, debieron haber ido a eliminación con dos participantes, si una estaba lesionada había que escoger a la que le seguía, pero no fue así, Kenia partió por lesión y la competencia continua, lo que desató toda clase de opiniones en las redes sociales. En el perfil de Exatlon Estados Unidos de AhoraMismo, esta usuaria comentó:

No entiendo la eliminación de hoy, pues cuando un competidor sentenciado a tenido una lesión q lo imposibilita a participar en el circuito a participado en una posición de solo puntería, me pregunto si el equipo azul no hubiese ganado y Verónica fuera la contrincante que hubiesen hecho?

Si ya sabían cómo se pudo ver q Kenia se iba a ir por lesión entonces tendrían q ir otras dos Rojas a eliminación . Me imagino q ahora no traigan un refuerzo rojo por la que se fue por lesión o eliminada porq no está bien claro el tema, si esto mismo hubiese ocurrido con los azules otra sería la decisión de la producción ya q siempre favorecen al equipo rojo.