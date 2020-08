Muere Chadwick Boseman a sus 43 años: ¿Cómo murió el protagonista de ‘Black Panther’?

El actor Chadwick Boseman, de 43 años, famoso por su rol de T’Challa en Black Panther (Marvel), falleció tras una batalla de cuatro años contra el cáncer de colón, confirma Associated Press.

La triste noticia fue confirmada por un tuit en la cuenta de Twitter del actor, que incluyó una sentida declaración, llamando a Boseman un “verdadero luchador” y calificando su papel de Black Panther como “el honor de su carrera”:

A lo largo de su carrera, Boseman ha interpretado a personajes icónicos, según su filmografía en International Movie Database. Además de los personajes mencionados anteriormente, también interpretó al músico James Brown en la película Get On Up (2014) y al juez de la Corte Suprema Thurgood Marshall en Marshall, en el 2017. Además protagonizó la cinta Jackie Robinson en el 2013.

Boseman nació en 1977 en Carolina del Sur y asistió a la Universidad Howard de Washington, D.C., una de las HBCU de Estados Unidos (históricamente colegios y universidades negros), según Biography.com. Después de graduarse con su licenciatura como director, asistió a Oxford, la British American Drama Academy de Inglaterra. Según IMDb, Denzel Washington pagó la matrícula de Boseman en la Universidad de Oxford.

Noticia en desarrollo…