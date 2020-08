¿Quién es el reemplazo de Carolina Sandoval en Suelta La Sopa?

View this post on Instagram

Una conversa rica entre un par de reinas 🤣🤣🤣 , en medio de mi Yogurt de fresa… ella NUESTRA BELLEZA LATINA y yo LA REINA DE LAS AREPAS Y LA FAJA 😉🤣… Gracias Ana Patricia por ser un ejemplo para muchas jovencitas inmigrantes de nuestra comunidad de que los sueños se cumplen cuando trabajas constantemente para lograrlos. Btw… Recuerda que allá arriba en el cielo tenemos un par de ángeles que todos los días están con nosotros. 🙌 . . . . #elalmuerzoconcaro @nuestrabellezalatina #AnaPatricia #mukbang #Food #NuestrabellezaLatina #LasSandoval #Empresarias #Empresariaslatinas #Enamorandonos