Carolina Sandoval: Bobby Larios le cuenta su verdad

No cabe duda que Carolina Sandoval está teniendo éxito en su nuevo programa El Almuerzo con Caro. Ahora le tocó a Bobby Larios sentarse a almorzar con la presentadora de TV. En la entrevista de 30 minutos, el ex de Niurka Marcos habló de todo un poco, desde cuando fue vetado de Televisa y que está actualmente casado con una bella venezolana.

Aunque no lo creas ya pasaron 14 años desde su divorcio con la conocida mujer escándalo. En la entrevista Bobby habla sobre cómo se convirtió en “blanco de señalamientos por haber sido amante de Niurka y culpable por la separación entre el productor y la vedette cubana”. Tras el escándalo, Larios fue vetado de Televisa, donde trabajaba como actor.

Cuando salió de Televisa, Larios asegura que fue vetado por Juan Osorio a causa de su romance con Marcos. Por lo que tuvo que salir de su natal México para conseguir trabajo en Estados Unidos. En la entrevista con Sandoval, Larios dijo: “Yo no le mordi la mano a quien me dio de comer…ese productor [Juan Osorio] no es el primero que me dio mi primera oportunidad”.

Larios formó parte del elenco de Clase 406, Tres Mujeres y Velo de Novia, entre otras.

Tras varios años de dimes y diretes con su ex, Larios le dio vuelta a la página y volvió abrir su corazón. Larios se mudó a Miami y se casó con una despampanante venezolana llamada Evelyn Umpierrez. Ella es una mujer rubia con alrededor de cuatro mil seguidores en Instagram. En sus redes se ve que es una mujer divertida, amante de la playa y del ejercicio. En sus redes nunca falta una foto con Larios.

Una vez que se quedaron atrás los escándalos, Larios dio inició a una nueva carrera como conductor de radio con su programa “Historias reales con artistas reales”. El programa estreno el pasado mes de enero por jltradio.com, en el cual habla sobre sus experiencia de vida y además tiene invitados especiales. “Este programa estará bajo mi conducción y producción. Donde contaré mis experiencias, tropiezos y logros de mi carrera y sobre el balance que debe existir para mantenerte de pie en todo momento”, describe Larios.

Arriba puedes ver la entrevista, donde puedes ver a Carolina comiendo unas deliciosas arepas y escuchando muy atenta cuando Bobby le contaba de cómo pudo “sobrevivir” y “vivir” del escándalo. Eso no fue todo. Bobby le saco a Caro los !trapitos del closet!. Arriba puedes ver la entrevista completa.