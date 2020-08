Carolina Sandoval le pide algo urgente a las mamás que la siguen: ¿de qué se trata?

Carolina Sandoval es una de las famosas que más siguen en las redes sociales, ya que en sus programas trata diferentes temas que llaman mucho la atención de la gente.

En uno de estos “El trasnocho con Caro”, la venezolana, de una manera descomplicada, y sencilla lanzó unos maravillosos consejos a aquellas mamás que se han olvidado de sacar tiempo para consentirse así mismas.

Sandoval decidió hablar del tema dándose un duchazo en su bañera, y abriendo el programa, comenzó diciendo: “A ustedes nunca les ha pasado que llega esta hora y que ustedes dicen: ¿qué manera tengo yo de relajarme y agarrar y poner tiempo para mí? Mamás, ya las clases (de los niños) empezaron para algunas de nosotros, y nosotras tenemos que buscar un tiempo, para consentirnos, para saber que todavía tenemos espacios también para nosotras”.

“La venenosa” dedicó su programa de esa noche a: “todas esas buenas mujeres, maravillosas madres, amas de casa, profesionales, que han hecho de estos días (de cuarentena) algo maravilloso para ustedes y para sus hijos, para su esposo, para su familia, de verdad, que uno cuando se convierte en madre sucede lo más espectacular del mundo, uno se prueba”, declaró la periodista.

Carolina dio como ejemplo su propia experiencia en este aislamiento social, pero recalcó que no es una disculpa para que las mamás no saquen tiempo para ellas.

“Tú sabes que extraño darme, masajes, eso lo extraño y yo me acuerdo, tengo ese sentimiento, porque así como les empecé diciendo que nosotras necesitamos tiempo para nosotras, una de las cosas que yo siempre guardaba para hacer en la época que no teníamos está pandemia que nos ha apartado del contacto directo con las personas, por lo menos a mí, tengo que reconocerlo, yo no he vuelto a darme masaje, no he vuelto a hacer tratamiento para la celulitis, me han invitado con todas las medidas de seguridad, pero pues yo todavía tengo mi temor”, confesó “Caro”.

“Mamás que me están viendo, ustedes tienen que buscar tiempo para ustedes, bañense en la ducha, agárrense, enciérrense en su cuarto, no estén pensando que ya ustedes no pueden hacer nada porque es que tienen hijos, nuestros hijos agradecen, en serio, que nosotras estemos felices si nuestros hijos tienen una mamá feliz, ellos sonríen, eso se nota”, manifestó la ex presentadora de “Suelta La Sopa”.

“Para todas esas mamás que agarran y se sienten agotadas, extenuadas, irritables, porque óyeme, el hecho de ponerse uno irritable no significa que tu seas mala madre, y por eso yo puse el tema, porque todas las mamas que tenemos muchas cosas que hacer durante el día, y que ahora estamos dedicando mucho tiempo también a nuestros hijos, como debe ser, lo que pasa es que ahora lo notamos más porque como ya dije al inicio ya empezaron las clases”, dijo la venezolana y complementó.

“Créanme que es una dedicación exclusiva porque los niños necesitan atención no solamente de ‘agarra la computadora y tome el teléfono’, los niños de hoy en día no se chupan el dedo, pilas con lo que le dedican y con lo que le muestran a sus niños”, aseguró Sandoval, quien reconoció que hay días muy complicados para las mamas, pero que no hay que desistir.

“Yo digo: si uno soñó con convertirse en mamá, si tú eres de las que quería ser esa mujer a quien un bebé le dijera mamá, no me vengas a decir ahora que te estás volviendo loca, porque yo te estoy dando la razón de que obviamente vas a tener un día en donde tú quieres salir corriendo, pero no te quedes con ese pensamiento saboteador que no te vas a arreglar, que no te vas a hacer las uñas, mira si ahorita no tienes plata para hacerte las uñas, agarra y píntatelas con la pintura que tengas, pero nunca andes como una loca, no existe ni el hecho de que no tengas dinero, ni el hecho de que estés triste, ni el hecho de que tengas dos o tres hijos, no uno siempre tiene que buscar la motivación”, puntualizó Carolina, quien concluyó recalcando sobre el tema.

“Si estás estresada mamá, en serio, mamacita que estás viéndome metete a bañar, olvídate del mundo, ponte a leer, ponte a ver Instagram, Youtube has Tik Tok, si estás con ese marido tuyo que últimamente se le ha olvidado hacerte un cariñito dile que ‘la venenosa’ lo mandó a hacerte un cariñito”, terminó Sandoval.

