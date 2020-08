¡Brad Pitt y Harry Styles (ex One Direction), juntos en una película!

Gran noticia en el mundo de la gran pantalla que puede causar furor en el 2021. Pese a que ya se había especulado mucho sobre que Brad Pitt y el ex cantante de One Direction se juntaran para coprotagonizar una película, parece que los rumores están dejado de ser simples chismes. La cosa va en serio.

Según informa el portal Vértice Cine, ambos se juntarían para rodar la nueva película del ya prestigioso director y guionista de cine Dan Gilroy, que ya cuenta en su filmografía películas tan exitosas como Nightcrawler (2014) y Velvet Buzzsaw (2019).

Pocas presentaciones hacen falta para Brad Pitt, uno de los actores más laureados de Hollywood, con apariciones estelares en Seven (1995), Fight Club (1999), El curioso caso de Benjamin Button (2008) o Once Upon a Time In Hollywood (2019), una película, esta última, que le valió el Premio Oscar al mejor actor de reparto.

Por su parte, el historial de películas de Harry Styles se limita a su aparición en Dunkerque (2017), una película del genio cineasta Christopher Nolan.

