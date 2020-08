Antonio Banderas dio positivo a Coronavirus

View this post on Instagram

Este año tenemos un premio muy especial, @antoniobanderasoficial recibirá un reconocimiento como Embajador de la organización Mundial del Turismo de la mano de Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OTM. Un reconocimiento que llega en un año, en el que más que nunca, es muy importante activar y animar al país. #Starlitegala2020 In this edition, Antonio Banderas will receive a special award as Ambasador of the World Tourism Organization from Zurab Pololikashvili, General Secretary of the OTM. A recognition is awarded in in a year, in which now more than ever, it is very important to activate and encourage the country.