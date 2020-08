¿Qué le pronosticó Walter Mercado a Alicia Machado antes de morir?

Desde que Alicia Machado fue nombrada Miss Universo en 1996 a la edad de 19 años su vida cambió por completo, y a lo largo de su trayectoria profesional y personal ha tenido sus altas y bajas ya que ha sido una mujer controversial, pero grandes sucesos que le han ocurrido le fueron pronosticados por Walter Mercado, según ella mismo lo afirmó “me han pasado”.

Todo comenzó cuando la ex Miss Universo fue invitada a una cena por José Luis Rodríguez, “El Puma y su esposa, pero dicha cena se llevó a cabo en la residencia del famoso astrólogo.

Así lo recordó Machado en el programa de televisión mexicano “Ventaneando”.

“Walter Mercado era un hombre muy especial, si las pocas veces que compartí con él, era un hombre con una energía muy particular y que no necesitaba como cartas o caracoles o cosas materiales para poderte decir cosas que el veía quizás en tu aura, para los que creemos en eso y pues si en una ocasión me dijo muchas cosas”, comenzó diciendo Machado.

“La cena era en casa de Walter (Mercado) aquí en Miami. Llegué y estuve en la cena; todo muy bonito, todo muy divertido. En un momento, me quedo sola con él en un rinconcito de ese departamento y me empezó a hablar de muchas cosas. Eso fue como en el año 2002, hace como dieciocho años”, dijo la exreina, quien agregó: “Me habló de mi enfermedad; me habló que en el 2013 (sucedería), porque él te decía las cosas con fecha”, enfatizó la también actriz.

“Incluso me habló hasta del papá de mi hija. Yo me acuerdo de que en ese entonces le dije: “Pero Walter, faltan como 20 años, ¡falta mucho!”. Bueno, pero me dice él: “Así es la vida” también manifestó: “en el 2008 te vas a ir a un país que empieza por M y en ese país está el padre de tu primera hija”, él te decía las cosas así de precisas, y bueno México es un país que empieza por M y tengo una hija mexicana a mucha honra y además me habló: ‘Vas a tener una situación con el presidente de Estados Unidos’”, declaró la venezolana.

Alicia anunció que está esperando que se le cumpla algo que Walter le pronosticó que sucedería este año o el siguiente. Me dijo que yo me iba a casar, pero como ya madura, ya no tan joven, que eso me iba a pasar como en el 2020 o 2021 y yo digo: “bueno ahora que llego el año estoy esperando a ver que va a pasar”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Además, la artista agregó algo más respecto a su futuro. “Me dijo que cuando cumpliera 45 años iba a tener una cosa en mi vida, en mi carrera, que mi vida iba a cambiar drásticamente para bien, porque iba a hacer algo que me iba a generar un premio tan importante como Miss Universo, y yo decía: “Ay Dios mío que será””, puntualizó Machado.