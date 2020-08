El look de Adamari López que muestra su sorprendente cambio físico

La presentadora de TV puertorriqueña Adamari López continúa su estricto plan para llevar adelante una vida saludable y mejorar su figura. La co-conductora de “Un nuevo día” (Telemundo) se calzó un ajustado pantalón rojo y volvió a exhibir que su propósito es bajar de peso. Cabe destacar que Adamari, lejos de propiciar un modelo nocivo, alienta a la responsabilidad y los cuidados supervisados por un médico.

Se la nota feliz y plena con sus avances. Más allá del nuevo look, la puertorriqueña se distingue por su luz y armonía, atributos que destaca la populosa audiencia del programa.

De un tiempo a esta parte, la periodista se propuso adelgazar y mejorar su imagen. Para ello incursionó en dietas más saludables al tiempo que comenzó a hacer ejercicio de forma diaria. Sin ningún tipo de complejos, Adamari habla de ello en su programa. Sus compañeros la alientan y en más de una oportunidad las cámaras de “Un nuevo día” registraron las rutinas fitness que ejecuta en el patio de su casa junto a su entrenador particular.

En enero, López se convirtió en embajadora de WW, un famoso plan para bajar de peso. A cada uno de los clientes le es otorgado una cantidad de puntos equivalente a tantas calorías para ingerir por día. Claro que el plan varía de acuerdo a el físico y la edad de cada uno de los participantes.

“Puedo comer 30 puntos al día y yo distribuyo esos puntos como quiera… El tomate no tiene puntos, la espinaca no tiene puntos, la mayoría de las frutas para mí no tienen puntos o las verduras, así que de eso puedo comer la cantidad que yo quiero y eso me hace sentir satisfecha”, explicó.

En junio, la presentadora y actriz fue tendencia por una de sus historias de Instagram. Adamari rompió en llanto al término de una sesión de ejercicios. Yasmany, su entrenador, la felicitó por su esfuerzo.

Bajar de peso es exponerse. Más si se trata de una figura pública como Adamari López. Desafortunadamente, los haters siempre dan la nota en las redes sociales.

En 2004, López fue diagnosticada con cáncer de mama. Cinco años después, en 2009, se separó del cantante Luis Fonsi. Adamari reveló que Fonsi había dejado de quererla por los cambios físicos que experimentó ella tras la lucha contra la enfermedad. Sus comentarios le valieron duras críticas al autor de “Despacito”.

