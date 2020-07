Ximena Duque estalla en contra de Telemundo: ¿Por qué?

View this post on Instagram

Desde el día que inicie este negocio dije que cuando recibiera este bono seria donado 100% a los niños de mi país en la Guajira. @monatofficial es mucho más que productos maravillosos de belleza, es una revolución, es un cambio de vida, es ayudar a otros a salir adelante. Es soñar en grande y vivir tus sueños. FACIL? Para nada… Si Las cosas fueran fácil en la vida todo el mundo sería exitoso, pero sabes quién es exitoso? El que se atreve a dar el paso y entregarlo todo por sus sueños y sobre todo, esa persona que está dispuesta a trabajar duro porque al final no hay de otra. MONAT ahora es mi vehículo para hacer realidad mis sueños, ayudar a muchos niños alrededor del mundo. Gracias 🙌 GRACIAS a toda las personas de mi organización que se han tomado esta oportunidad en serio, a aquellos que han trabajado duro y se han dejado guiar y han aceptado que el trabajo no lo puede hacer nadie por ustedes porque solo ustedes se pueden llevar al éxito! 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 🚨🚨Estos resultados no son típicos. MONAT no garantiza que obtendrá resultados similares. Sus resultados dependerán dedicación y esfuerzo. El ingreso de promedio anual para TODOS los socios de mercado de EE.UU En todos los rangos (que incluye socios de mercado activos e inactivos) en el 2019 fue de $809. El 36% de los socios del mercado de EE. UU. No estuvieron activos en el 2019 y, por lo tanto, no ganaron ninguna comisión.