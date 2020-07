Telemundo alcanza un logro importante en YouTube ¿A cuántos suscriptores llegó?

Telemundo anunció hoy que su canal principal en YouTube ha roto la barrera de los diez millones de suscriptores, convirtiéndose en el único canal de televisión abierta de Estados Unidos con más de 10 millones de suscriptores, según YouTube [1]. Este avance consolida aún más la posición de Telemundo como la cadena de televisión de mayor engagement, independientemente del idioma según Shareablee, al hablarle a la poderosa fanaticada que la compañía ha construido y valerse de su capacidad para sacar provecho del espíritu cultural de la época con su programación contemporánea.

“Telemundo es pionero en YouTube y en los últimos nueve años hemos innovado y desarrollado nuestros respectivos negocios”, dijo Peter Blacker, vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Ingresos e Innovación. “YouTube nos permite hallar, atraer e involucrar nuevas audiencias a las que podemos acercar a las experiencias de episodios completos tanto en plataformas lineales como de streaming”.

Empleado de Starbucks es humillado por cliente y recibe más de US$85,000 en propina | Telemundo

Telemundo ha estado construyendo su audiencia en YouTube durante los últimos nueve años. De los 11 canales de su portafolio, ocho superan el millón de suscriptores: el canal principal de Telemundo (10,6 millones), Caso Cerrado (8 millones), Telemundo Novelas, (7,1 millones), Al Rojo Vivo (3,1 millones), Noticias Telemundo (3,2 millones), Telemundo Entretenimiento (2,4 millones), Telemundo English (2 millones) y Un Nuevo Día (1,2 millones). En 2015, el canal principal alcanzó el millón de suscriptores. Desde aquel primer acontecimiento, en tan solo cinco años, la cadena ha atraído a más de 35 millones de nuevos suscriptores en todo su portafolio.

El éxito de Telemundo en YouTube ha sido impulsado por el apetito insaciable de los hispanos por el contenido móvil y una combinación de formatos que incluyen dramas, noticias y entretenimiento, así como por ser el destino de toda una fanaticada hispana estadounidense unida por los deportes y la cultura pop, y un lugar para las historias exclusivas digitales que nadie quiere perderse, como Latinx Now!, la principal fuente de entretenimiento bilingüe de Telemundo para el universo Latinx. “Caso Cerrado”, el programa de litigios y resolución de conflictos en español transmitido por Telemundo, tiene un desempeño excepcionalmente bueno en la plataforma, y los clips suman casi mil millones de horas en tiempo de visualización. YouTube también sirve como fuente de noticias para los espectadores. Noticias Telemundo aporta al crecimiento sin precedentes del canal de YouTube de la cadena casi un millón de horas en tiempo de visualización.

Los espectadores de Telemundo son jóvenes, bilingües y ambiculturales, y esto se refleja en YouTube, ya que la mayoría de los suscriptores tienen entre 18 y 34 años. YouTube atrae a los espectadores “200%ers™” de Telemundo, que son 100% latinos y 100% estadounidenses, y manifiestan sus lazos culturales al sintonizar la televisión en español.

Las Noticias de la mañana, 2 de julio de 2020 | Noticias Telemundo

Sobre NBCUniversal Telemundo Enterprises

NBCUniversal Telemundo Enterprises es una empresa de medios de categoría mundial que lidera la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad para los hispanos en EE.UU. y las audiencias del mundo entero.