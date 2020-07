Última Hora: Encuentran el cuerpo sin vida de la actriz Naya Rivera en el Lago Piru

En medio de la búsqueda que se sigue de la actriz Naya Rivera, quien presuntamente murió tras caer al agua hace unos días, el Departamento del Sheriff del condado de Ventura informó este lunes que “se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru” y que “la recuperación (del cadáver) está en proceso”.

Fuentes policiales le confirmaron a TMZ que el cuerpo encontrado fue el de Naya Rivera. La confirmación de su muerte se produce el 13 de julio, que es también el séptimo aniversario de la muerte de otra ex estrella de Glee, el fallecido Cory Monteith.

Esta actualización de las autoridades llega seis días después de que la actriz de Glee, de 33 años, fuera reportada como reportada como desaparecida y presuntamente muerta el 8 de julio, luego de que su hijo, Josie, de 4 años, fuera encontrado dormido en su pontón alquilado en el lago Piru, California.

El vehículo de Rivera, un Mercedes G Wagon negro, fue encontrado en el estacionamiento con su bolso adentro. Una conferencia de prensa sobre el cuerpo encontrado el lunes se llevará a cabo en el lago Piru a las 2 p.m. hora local, Según el VCSD compartió en Twitter.

Rivera tuvo un hijo (Josey Hollis Dorsey), con su exesposo Ryan Dorsey. La pareja se divorció en 2016 después de dos años de matrimonio. Compartieron la custodia legal y física conjunta de su hijo.

El 8 de julio, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura dijo que respondieron a un informe de un niño solo en un bote, alrededor de las 4:48 p.m. hora local, informó NBC Los Angeles. Los oficiales en la escena encontraron a Josey, quien, según TMZ, está ileso y ahora con miembros de la familia.

