Reportan presunta muerte de Naya Rivera tras paseo con su hijito: ¿qué pasó con la actriz de Glee?

La estrella de Glee, Naya Rivera, desapareció el miércoles por la noche, lo que ha causado mucha alarma y consternación entre sus seguidores, que temen lo peor.

La reportera de FOX LA, Stephanie Stanton reveló la angustiante noticia.

“Rivera desapareció en el lago Piru después de que ella y su hijo de 4 años fueron a dar un paseo en bote. El niño fue encontrado dormido en el bote. El vehículo de Rivera, un Mercedes G Wagon negro, fue encontrado en el estacionamiento de alquiler de botes con su bolso adentro”, dijo la reportera.

Rivera, de 33 años, tiene un hijo, Josey Hollis Dorsey, con su ex esposo Ryan Dorsey.

***BREAKING*** Glee actress Naya Rivera missing on Lake Piru after she and her 4 year-old son went for a boat ride. The child was found asleep on the boat. Their vehicle, a black Mercedes G Wagon found in the parking lot with her purse inside. @FOXLA pic.twitter.com/AklZkimbKl — Stephanie Stanton (@Newzysteph) July 9, 2020

La pareja se divorció en 2016 después de dos años de matrimonio. Comparten la custodia legal y física conjunta de su hijo.

El Departamento del Sheriff del Condado de Ventura dijo que respondió a un informe sobre la presencia de un niño solo, en un bote, alrededor de las 4:48 p.m. hora local. Los oficiales en la escena encontraron a Josey, quien según TMZ, está bien y ahora está con miembros de su familia.

Las autoridades dijeron que tanto un equipo de buzos como una unidad aérea fueron desplegados como respuesta para tratar de dar con el paradero de la actriz.

Josiah fue encontrado solo, unas tres horas después de haber sido alquilado el bote. Las autoridades informaron que el niño tenía un chaleco salvavidas, pero Rivera no. El VCSD está investigando un posible ahogamiento asociado con el niño.

El pequeño aseguró que su madre estaba nadando, pero que no pudo regresar a bordo del bote.

El reportero de NBC LA, Robert Kovacik, tuiteó que Rivera presuntamente está muerta. “La actriz y cantante y su hijo de cuatro años estaban en un bote alquilado en #LakePiru y estaban nadando. El hijo volvió al bote pero su madre no”, dijo.



El lago Piru es un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, en el condado de Ventura, California.

El chaleco salvavidas de Rivera fue encontrado en el bote, su hijo le dijo a los agentes que “mamá saltó al agua pero no regresó”, según TMZ. Al momento de publicar esta nota, los buzos continuaban la búsqueda de Rivera, pero aún no la han encontrado.

Rivera publicó una dulce foto de vacaciones con Josey un día antes de que desapareciera.



El 7 de julio, la actriz recurrió a su Instagram para colgar la bella imagen, donde la actriz tiene 1,9 millones de seguidores. Ella subtituló la foto con la frase: “Solo nosotros dos”.

La actriz y cantante parecía estar de buen humor antes de su viaje al lago Piru. Una semana antes, Rivera publicó un selfie mientras usaba una camisa blanca con un subtítulo conmovedor. Ella escribió: “No importa el año, las circunstancias o las luchas, cada día que estés vivo es una bendición. Aprovecha al máximo hoy y todos los días que te den. Mañana no está prometido”.

Rivera se estaba preparando para filmar la nueva temporada de “Step Up: High Water”.

Mejor conocida por interpretar a la animadora Santana López en la exitosa serie de FOX Glee, Rivera se estaba alistando para la nueva temporada de Starz ‘Step Up: High Water, donde interpretó el papel de Collette Jones desde 2018. El mes pasado, promocionó la próxima temporada en Instagram escribiendo: “¡No puedo esperar para comenzar a filmar la nueva temporada de Step Up! ¡Lo traeremos como nunca antes! ¡Feliz de ser parte de la familia @starz! @lionsgatetv”.

Esta es la versión original de Heavy.com