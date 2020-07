Asesinan a Lil Marlo: ¿quién mató al famoso rapero?

El mundo del rap nuevamente sufre una violenta pérdida, esta vez tras conocerse de la muerte del cantante Lil Marlo, nacido en Atlanta, quien fue asesinado a tiros, según informó TMZ.

La policía respondió a un llamado de un accidente automovilístico en la Interestatal 285, en el centro de Atlanta, la madrugada del domingo y Lil Marlo fue encontrado muerto por heridas de bala en el lugar, dijo un funcionario a TMZ. Las circunstancias en torno a la muerte del joven de 30 años siguen sin estar claras. A Lil Marlo, cuyo nombre real era Rudolph Johnson, le sobreviven su hija y su hijo.

El rapero Lil Yachty dio la noticia la madrugada del domingo. El cantante recurrió a su Instagram para reaccionar ante la repentina muerte de Lil Marlo.

Lil Yachty reveló que él y Lil Marlo acababan de trabajar en una canción esa mañana. Él escribió: “Acabamos de hacer una canción a las 4 esta mañana. Descansa en paz hermano [Lil Marlo]”.

Según TMZ, un oficial de policía dijo: “En este momento, los investigadores creen que la víctima era el objetivo de los disparos y están trabajando para determinar las circunstancias que rodearon el tiroteo”.

El video de la escena del tiroteo fue publicado en las redes sociales, mostrando el auto de Lil Marlo después de que lo mataron.

Here’s footage of QC artist Lil Marlo’s car being shot up, Rest In Peace Lil Marlo 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/kv6mWm1USN — Blanco Tarantino TV (@BlancoTarantino) July 12, 2020

La policía de Atlanta no ha comentado públicamente sobre el tiroteo y la muerte del rapero. No se sabe si algún sospechoso ha sido identificado o si alguien está bajo custodia.

Lil Marlo, quien firmó con el sello Quality Control, era conocido por canciones como “1st N 3rd”, “F * ckem” y “9 + Z6ne = 1’5”.

El cantante era muy amigo del artista de control de calidad y nativo de Atlanta Lil Baby. Según la biografía de Lil Marlo en All Music, ambos raperos irrumpieron juntos en la escena en 2017.

Lil Marlo nunca consideró ingresar a la industria hasta que varias personas a su alrededor dijeron que debería convertirse en rapero. Según All Music, Lil Marlo utilizó sus experiencias en las calles para obtener éxito rápidamente. Su biografía en All Music desglosa muchos de los proyectos de formación profesional en los que Lil Marlo formó parte.

Allí se menciona que participó en una serie de lanzamientos de Control de calidad emitidos durante la segunda mitad de 2017. Estos incluyeron la canción “Ride or Die” de Lil Baby, “Ride or Die”, la colaboración completa de Lil Baby 2 the Hard Way, y un mixtape en solitario, titulado The Cable. Además, tenía dos espacios en la entrada número cinco del Billboard 200 Control the Streets, vol. 1, presentado con Lil Baby y Gucci Mane, en “The Load”, y presentado solo en “Live Like Dis”, el final. En 2018, Marlo estuvo detrás de dos cintas en solitario más, 9th Ward God y The Real1. Al año siguiente, se ramificó con un verso sobre “Big Shit” de Yella Beezy y se conectó con City Girls y Offset para “Soakin Wet”, un adelanto de Control the Streets, vol. 2).

En 2018, Rolling Out dijo que la leyenda del rap Diddy, mencionó al rapero de Atlanta y dijo que era: “Marlo duro”.



El rapero le dijo a Rolling Out sobre su nombre: “Mi nombre proviene de una persona mayor de donde soy, y las calles me dieron su nombre. Él falleció y desde que se fue, yo tengo el nombre. Es como si estuviera viviendo a través de mi”.

Lil Marlo publicó por última vez en las redes sociales un mensaje el 5 de julio y también publicó en el día del padre un video de él con su hija.

La última publicación de Lil Marlo en las redes sociales fue un anuncio de un programa que estaba presentando esa noche en el Cosmopolitan Premier Lounge en Atlanta. Él escribió: “Voy hacia arriba a tocar y apoyar a Da Kid Whole Westside Wit Me”.



Sobre el video del día del padre, Lil Marlo dijo: “Gracias a todos ustedes por hacerme padre, no los cambiaría por nada del mundo #kemora #Rihanna #Marlo #Rudy Da Johnson Family”.

Lil Marlo creció en Bowen Projects en el área Westside de Atlanta, según Rolling Out. Habló con el sitio web de hip-hop en 2018 sobre cómo se convirtió en rapero.

“Todo esto acaba de suceder. Sin embargo, voy con la corriente. Me gusta este flujo, pero no sabía que nada de esto iba a suceder. Al crecer, era un tipo silencioso, realmente no hablo mucho. La gente siempre me decía que actuaba como un rapero y me movía como un rapero, pero nunca lo tomé en serio. Después de que la gente seguía diciéndome, dije: “hombre, solo tienes que seguir adelante y rapear”, comencé a rapear, y solo ha estado trabajando desde entonces”.



Lil Marlo agregó: “Realmente estoy usando la misma energía que usé en las calles, para el negocio de la música. Tienes la misma vibra, pero algunas cosas que suceden en el mundo de la música, no las tolerarías en las calles. Y algunas cosas suceden en las calles, no se pueden tolerar en el mundo de la música. Así que ahora solo estoy tratando de aprenderlo todo. No estoy tratando de ser una maravilla de un solo golpe, estoy tratando de estar aquí para siempre”.

