Julián Gil llama “Rata” al periodista Gustavo Adolfo Infante

El caso de Julián Gil y Marjorie de Sousa por la patria potestad de su pequeñito Matías se torna cada vez más candente, y algunos famosos y colegas suyos se han inclinado a favor del actor o de la actriz, dando sus puntos de vista, consejos y hasta fuertes críticas.

La situación se puso todavía más al rojo vivo después de que se hizo pública la demanda de Marjorie hacia Julián, para adquirir la patria potestad total sobre su hijo, pero fue la posición del periodista Gustavo Adolfo Infante la que hizo que el argentino lo atacara con fuerza, según lo dio a conocer la revista People en Español.

Pero ¿por qué Julián reaccionó de esa manera? Él lo dejó saber a través de un video en sus redes sociales donde trató al periodista de vendido y es que en las imágenes se ve al comunicador hablando de Sousa en no muy buenos términos en el pasado, y ahora parece que presuntamente se inclinó al lado de ella, situación que enojo mucho al actor donde se fue con toda en contra Infante.

“Qué pensarán tus hijos de que le vendes el alma al diablo”, puntualizó, y para dar una estocada contundente el histrión de 50 años anunció sin disimular el fuerte enfado que lo abarcaba que dicha publicación solo la tendría un solo día en su perfil ya que no quería mantener “ratas” en sus redes sociales.

Por si fuera poco, Gil dio su propia explicación de porque creía que el informador había cambiado de postura, y así lo escribió en su cuenta de Instagram.

“Esta era la opinión de este dizque periodista antes de empezar a recibir dinero a cambio de mentir y cambiar su postura”, subrayó el actor.

Pero Gustavo Adolfo no se quedó atrás y también sentó su postura en esta polémica situación aprovechando hablar en su programa “De primera mano” para sentar precedente en este aspecto, y en directo le dijo a Julián.

“La cosa no es conmigo, el problema lo tienes con Marjorie de Sousa. Ese problema resuélvelo, yo no te lo voy a resolver y atacándome no lo vas a resolver tampoco”, enfatizó el periodista asegurando que el artista y su equipo no aceptaron asistir a su show, pero que las puertas siguen abiertas para que el histrión de las declaraciones que crea oportunas ya que él tiene la misma oportunidad que se le dio a la venezolana.

Esperamos de todo corazón que Marjorie de Sousa y Julián Gil puedan solucionar esta compleja situación especialmente por el hijito de ambos.