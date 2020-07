Una colaboración para la historia: J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy se unen en UN DÍA (One Day)

Después del lanzamiento de su aclamado álbum ‘Colores’, el cual está certificado 2X platino, J Balvin se embarca en un nuevo desafío musical con el lanzamiento de “Un Día (One Day)“, una colaboración que conglomera un sin número de superestrellas globales, como Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy. Una canción de anhelo y nostalgia, este nuevo himno bilingüe une a dos mundos: el género house con lo mejor de los ritmos latinos, mientras incorpora una combinación de rimas inolvidables y sonidos pegajosos que casi te harán olvidar que esta canción es sobre el despecho.

Con NEON16 como productor executivo, “Un Día (One Day)” viene acompañada por un video musical dirigido por Stillz, donde figura la famosa actriz española Úrsula Corberó, protagonista de la serie de Netflix, La Casa de Papel (Money Heist). Este sencillo es la más reciente colaboración entre Balvin, Bad Bunny y Tainy, luego del lanzamiento del aclamado álbum ‘Oasis’ de Balvin y Bad Bunny en el 2019, al igual que la reciente colaboración entre Balvin y Tainy “Agua” para la banda sonora de la película, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Sin embargo, este momento marca la primera vez que se realiza un crossover entre los tres artistas y Dua Lipa, quien recientemente lanzó su último álbum ‘Future Nostalgia’ en marzo.

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy – UN DÍA (ONE DAY) (Official Video)Stream "UN DIA (ONE DAY)" on your favorite streaming platform: https://JBalvin.lnk.to/UnDia!YD Subscribe to my YouTube channel here: https://www.youtube.com/user/JbalvinTube?sub_confirmation=1?sub_confirmation=1 Connect with J Balvin on socials: https://instagram.com/jbalvin https://twitter.com/jbalvin https://www.facebook.com/JBalvinOficial https://www.tiktok.com/@jbalvin LYRICS Dua Lipa: You know sometimes I think about us Now and then But I never want to fall again You are deep in water Now you are drowning us You question my love Like it’s not enough but I hate that you know, you know, you know You got me tied up You regret it now But it’s your mistake What makes you think That my mind will change And you hate that you know, you know, you know, you know You messed up One day you’ll love me again One day you’ll love me for sure One day you’ll wake up feeling how I’ve been feeling baby Knock on my door One day you’ll love me again Hug me again till the end One day you’ll beg me to try One day you’ll realize I’m more than your lover I’m more than your lover I’m your friend J Balvin: Acércate un poquito no más you quiero que te quedes conmigo deja tus amigas allá atrás Que nos vamos en un viaje escondidos Nos vamos pa Turk & Caicos y ahí calmamos las ganas Suéltate conmigo mama Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti, no es tan fácil baby Que yo soy pa ti, y tu eres pa mi Nunca me dejes de querer Oh na na na Contigo por siempre baby No quiero dejarte esta vez Dua Lipa: One day you’ll love me again One day you’ll love me for sure One day you’ll wake up feeling how I’ve been feeling baby Knock on my door One day you’ll love me again Hug me again till the end One day you’ll beg me to try One day you’ll realize I’m more than your lover I’m more than your lover I’m your friend Bad Buny: Ya se que estoy en tu Corazón Quizás en el fondo Otras babys me escriben nunca les respondo La vida da vueltas y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo en London O si no en Marbella Encima de la arena viendo las estrellas Yo se que ni olas han borrado mi huella Pero tu pichaera es lo que me atropella Sol, playa y en la arena vamo allá Baby no te quedes calla Yo sé que tú quieres guayar conmigo Otra vez me tienes en depression Fumando en la habitación Pero yo sé que Dua Lipa: One day you’ll love me again One day you’ll love me for sure One day you’ll wake up feeling how I’ve been feeling baby Knock on my door One day you’ll love me again Hug me again till the end One day you’ll beg me to try One day you’ll realize I’m more than your lover I’m more than your lover I’m your friend One day you’ll love me again One day you’ll realize am more than your lover I’m more than your lover I’m your friend #JBalvin #UnDia #OneDay 2020-07-24T00:00:11Z

Sobre los cantantes

J Balvin

“El Embajador Global del Reggaetón” – cuatro veces ganador del Latin GRAMMY, J Balvin es ahora uno de los artistas más escuchados en el mundo sin importar el idioma que hables, y ha desarrollado una legión de fans mundialmente. Aclamado por Billboard como “el cantante más grande que ha irrumpido dentro de la música latina en muchos años” y por Pitchfork como, “la cara moderna del reggaetón”, Balvin está liderando una segunda generación de estrellas dentro de la música urbana impulsando a la música latina al escenario global. Simultáneamente, Balvin se ha convertido en el icono cultural más grande de la música latina tanto para la comunidad de la moda como para la del arte. También se ha transformado en uno de los artistas más cotizados para colaboraciones y en una estrella en los festivales de música a nivel mundial.

Dua Lipa

La súper estrella del pop global Dua Lipa lanzó este año ‘Future Nostalgia’, su segundo álbum el cual llego a ocupar la posición #1 en el Reino Unido además de ser aclamado globalmente. Es uno de los álbumes con mejores críticas en lo que va del año y debutó en el Top 5 de la lista de Mejores Álbumes de Billboard. Desde su lanzamiento, ‘Future Nostalgia’ ha sido uno de los álbumes más reproducidos en un mismo día creado por una artista femenina británica globalmente en la historia de Spotify. Frecuentemente ha sido la artista femenina más popular en la plataforma y actualmente es la quinta mejor artista en la misma con casi 60 millones de oyentes mensuales.

Bad Bunny

Bad Bunny es proclamado como uno de los artistas mas populares alrededor del mundo. El artista multi-platino, ganador del Latin GRAMMY y nominado al GRAMMY, constantemente logra romper barreras de lenguaje y estereotipos alrededor del mundo, convirtiéndose en un icono internacional de la cultura y el entretenimiento. Luego del gran impacto que ha tenido en las audiencias masivas, Bad Bunny se convirtió en el primer cantante de reggaeton en la historia en ser la portada de la revista Rolling Stone. También es la segunda personalidad masculina en aparecer solo en la portada de la revista Playboy, luego de su fundador, Hugh Hefner. Su liderazgo dentro del genero del reggaeton y el trap lo han llevado a dominar grandes escenarios durante los festivales musicales más prominentes, al igual que en giras internacionales.

Tainy

Liderando una nueva ola de música latina por mas de una década, el reconocido productor, Marco Masís Fernández, conocido artísticamente como “Tainy,” ha sido el genio creativo y el componente clave tras algunos de los éxitos icónicos del reggaetón. Ganador de tres Latin GRAMMY y múltiples premios BMI, Tainy ha creado éxitos que han literalmente lanzado carreras artísticas para un sin numero de estrellas, incluyendo pioneros del genero como Daddy Yankee, Wisin Y Yandel, Don Omar y algunos artistas populares hoy en día como J Balvin, Bad Bunny, Cardi B., Rosalia, Anuel y más. En 2019, Tainy asumió su lugar frente al micrófono destacándose con su primer sencillo, “Adicto” el cual le otorgó múltiples certificaciones platino y oro en 8 países y alcanzó mas de 2 millones de reproducciones combinadas con mas de 555 millones de visitas.