Este famoso actor de telenovelas se casó en la pandemia del COVID-19: [FOTOS Y VIDEO DE LA BODA]

Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos…y aquí estamos con Alejandra Silva anunciando que NOS CASAMOS!! Nuestro destino estaba escrito, y el próximo 26 de junio, a exactamente un año de aquel primer beso que marcó nuestra historia, daremos el “SI”. Durante esta relación, hemos sorteado mudanzas, cambios, proyectos y hasta una pandemia que logró tenernos exactamente 3 meses juntos las 24 horas, y sin embargo, nunca habíamos sido más felices en nuestras vidas… Llega un momento de nuestra travesía en este mundo, en la que conoces a una persona especial, esa que lo cambia todo, que nos muestra el otro lado del amor que no conocíamos hasta ese momento, esa persona especial que da balance a nuestra vida y que sentimos que la conocemos desde siempre…y eso nos pasó, nos encontramos, nos agarramos de las manos y ya no nos volvimos a soltar. “Cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, solo quieres que empiece el resto de tu vida lo antes posible”… ❤️Te amo❤️ We walked without looking for each other, but knowing that we were walking to find each other … and here we are with Alejandra Silva announcing that WE ARE GETTING MARRIED!! Our destiny was written, and on June 26, exactly one year after that first kiss that marked our history, we will say “I DO”. During this relationship, we have raffled movings, changes, projects and even a pandemic that kept us exactly 3 months together 24 hours, and yet, we have never been happier in our lives… There comes a time in our journey in this world, in the one that you meet a special person, the one that changes everything, that shows us the side of love that we did not know until then, that special person who gives balance to our life and we feel that we have known forever… and that happened to us, we met, we held hands and we never let go again. "When you realize that you want to spend the rest of your life with someone, you just want the rest of your life to start as soon as possible"… ❤️I love you❤️