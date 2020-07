Gaby Espino nos contó todo sobre el Campamento Prime de Amazon ¿De qué se trata? [ENTREVISTA]

A muchos de nosotros el verano nos recuerda nuestras tradiciones favoritas: ir de campamento, jugar baloncesto en el parque de tu vecindario, visitar la playa o ir a un parque de diversiones. Ahora que muchas familias se quedan en sus hogares este año, el verano puede ser diferente, pero eso no significa que tenga que ser menos divertido. Hoy nos asociamos con Boys & Girls Clubs of America para lanzar “Campamento Prime” y ofrecerle a las familias maneras seguras y simples de ayudar a los niños a divertirse y mantenerse activos este verano, sin importar dónde vivan. El programa está disponible para todos, aunque no sean miembros Prime, y las familias de todo el país podrán participar al visitar amazon.com/campamentoprime para acceder a la guía de actividades gratis del Campamento Prime.

¿De qué se trata el Campamento Prime?

Campamento Prime es una guía digital gratuita que vivirá en Amazon.com/CampamentoPrime, creada con el propósito de ayudar a familias a mantener vivas las tradiciones de verano. Esta guía digital presentará actividades fáciles y divertidas que utilizan elementos de toda la casa, incluyendo la construcción de una fogata clásica (sin fuego), preparar S’mores, bocadillos saludables y fáciles de hacer, obras de arte con productos que tienes en casa, entre muchas más actividades. Campamento Prime es gratuito y está disponible para que todos lo disfruten. Los miembros de Prime pueden extender su experiencia a través de contenido adicional con temática de Campamento con Prime Video, Prime Reading y Amazon Music como parte de sus membresías. Además, para más información y una manera aún más única de traer a la luz su experiencia de campamento, las familias podrán usar sus dispositivos de Amazon solo preguntándole a Alexa “¿Qué es Campamento Prime?” o “¿Cómo participo en Campamento Prime?” “Los últimos meses han sido desafiantes tanto para los padres y madres como para los niños, y sé que muchas familias, incluida la mía, estaban esperando con ansias sus tradiciones veraniegas este año”, afirmó Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. “Por eso nos asociamos con Boys & Girls Clubs of America para llevarle a las familias la guía de actividades del Campamento Prime. Este manual es gratis para todo el mundo y está repleto de actividades que las familias pueden realizar con materiales que pueden encontrar con facilidad en su propio hogar. Gracias a los 160 años de experiencia de Boys & Girls Clubs creando campamentos para niños y jóvenes, hemos ideado una experiencia que ayudará a las familias a aprovechar al máximo este verano tan singular, basándose en la meta de todo el año de Prime, la cual es ayudar a hacer que la vida de las personas sea un poco más fácil, más conveniente y más divertida todos los días”. Aseguró Ghani.

Gaby Espino: El campamento Prime es un aliado para todos

, actriz, presentadora y mamá de dos hijos, nos dio toda la información sobre el primer Campamento Prime de Amazon, en asociación con la organización Boys & Girls Club of America. Gaby, con la frescura y encanto que le caracteriza, nos contó sobre su propia experiencia y planes para mantener vivas sus propias tradiciones de verano con su familia durante la cuarentena. ¡No se pierdan esta entrevista!