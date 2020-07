Falleció el actor Nick Cordero: ¿Quién era su valiente esposa?

Los milagros suceden pero a veces no repiten cuando más se esperan … y con tristeza reportamos la muerte del sensacional actor de Broadway Nick Cordero por complicaciones con el Coronavirus.

Tal como informamos hace menos de un mes la salud del actor se complicó aún más por el Coronavirus y su heróica lucha claudicó este domingo.

A su lado nunca faltó la presencia de su gran amor, su esposa Amanda Kloots, quien jamás bajó la guardia y se mantuvo estóica y firme hasta el final sin perder la esperanza de una recuperación y soñando con que su pequeña familia, pudiera de nuevo reunirse algún día.

Así reportó hace unas horas la muerte de Nick Cordero, el amor de su vida:

“Dios tiene hoy un nuevo ángel en el cielo. Mi adorado esposo falleció esta mañana rodeado del amor de su familia que cantaba y oraba por él durante su partida de esta tierra.

Aún no lo creo y el dolor invade cada parte de mi ser. Mi corazón está roto y no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era una luz radiante. Amigo de todos, sabía escuchar, ayudar y especialmente hablar. Un actor y músico increíble. Amaba a su familia, amaba ser padre y esposo. Elvis y yo lo extrañamos en cada cosa que hacemos a diario.

Al extraordinario doctor de Nick, David Ng sólo puedo decir que siempre fue optimista y que no hay muchos médicos como él. Amable, inteligente, compasivo, asertivo y siempre listo para escuchar mis ideas locas o consultar con otro médico para una segunda opinión. Es un diamante en bruto.

No sé cómo agradecerles a todos por sus manifestaciones de apoyo y cariño que he recibido en los últimos 95 días. No saben como su apoyo levantó mi ánimo cada día a las 3am mientras el mundo entonaba la canción de Nick, Live your Life (Vive tu vida). Hoy se la cantamos agarrando fuerte su mano. Y mientras le cantaba la última frase: “Podrán darte el infierno pero tú no dejes que opaquen tu luz sin luchar. Vive tu vida”, yo sonreí porque Nick definitivamente dió la pelea. Te amaré siempre y para siempre, mi dulce hombre”.

Son frases que desgarran cualquier corazón y más a aquellos que saben recientemente lo que es perder a un ser humano a causa de este flagelo impredecible y sin piedad como es el Coronavirus.

Esta es la canción a la que se refiere Amanda Kloots en un tributo que desde hace más de un mes sus compañeros de trabajo editaron para él:

Live Your Life Tribute To Nick Cordero, Amanda Kloots and ElvisMembers of the New York City theater community band together to pay tribute to their friend, Nick Cordero, and send some love to his wife and son, Amanda Kloots and Elvis Eduardo by covering Cordero's song "Live Your Life"

Amanda Kloots esta bella mujer, ex “Rockette” del Radio City, hoy entrenadora profesional, con un corazón y fuerza admirable nunca perdió la esperanza, se mantuvo positiva y activa sacando a flote su negocio de fitness y cuidando a su pequeño hijito Elvis, mientras Nick estaba internado en el hospital. Aquí los vemos en una preciosa imagen conmemorando el día 90 de esta lucha por la vida de Nick Cordero.

Durante todo el tratamiento de su esposo, Amanda no dejó de luchar y reaccionar con positivismo. Hace menos de diez días, en el día #85 compartió otra preciosa fotografía en pareja, y con su voz siempre optimista comentó: “ la gente siempre me pregunta cómo hago para estar al lado de Nick siempre alegre y cantándole. Mucho piensan que estoy loca, pepe en ves de sentirme derrotada, me siento determinada. Esa no es mi personalidad. A diario lucho por Nick y lo seguiré haciendo cada dïa. Con Dios de nuestra parte todo puede suceder”.

La odisea médica de Nick Cordero

Fue todo un milagro que Nick Cordero, de 41 años, se despertara en Mayo, después de estar en coma inducido médicamente durante seis semanas por las complicaciones iniciales que sufrió con el coronavirus.

Pero su viaje de regreso siempre una batalla cuesta arriba. El miércoles, su esposa, la entrenadora de fitness Amanda Kloots, compartió una actualización de noticias sombrías sobre su estado de salud a través de Instagram.

Como reportamos a principios de Junio, El día 3 de junio, Kloots escribió en su cuenta de Instagram: “Me han dicho un par de veces que no lo logrará. Me han dicho que me despida. Me han dicho que tomaría un milagro. Pues tengo fe. Fe que es pequeña como una semilla de mostaza, pero a veces eso es todo lo que necesitas”.

“Él todavía está aquí y, a pesar de sus probabilidades, mejora un poco, un poco cada día “, continuó. “Donde hay fe, hay esperanza. ¡Donde hay esperanza, puede haber un milagro! Como ha dicho mi padre desde el primer día, cada día que sigue con nosotros es un milagro. Creo que Dios está con nosotros, con los médicos y con Nick”.

Desde el 31 de Mayo Kloots había confirmado que ella y su y hijito Elvis, que ahora pronto cumplirá un año, estaban en manos de lo que los médicos pudieran hacer en este momento. Pero nunca perdió la esperanza.

“Estamos esperando a ver si Nick mejora”, dijo Kloots, de 38 años. “En cuanto a las actualizaciones, hemos hecho todo lo posible y estamos esperando para ver si las cosas progresan de una manera que sea buena. Está tomando una gran dosis de esteroides para ayudar con la inflamación de su cuerpo. Esperamos milagros todos los días. Continuaré orando y pidiéndole a Dios este milagro para Nick. Y si no es el milagro que estoy pidiendo, tal vez salga de una manera diferente en un momento diferente”.

En Mayo Nick Cordero sufrió una nueva infección pulmonar derivada de su tiempo extendido en la UCI

El 25 de mayo, Kloots no tenía buenas noticias sobre el progreso de su esposo. Ella dijo: “Nick está un poco mejor que ayer. Todavía está muy enfermo y luchando mucho. Lo pusieron en una posición específica para abrir sus vías respiratorias. Él ha tenido esto antes y le ayudó mucho. También le limpiaron los pulmones nuevamente para ayudar a combatir la infección”.

“Él es y ha sido COVID negativo ahora durante semanas ”, agregó Kloots. “Ha estado lidiando con la [recuperación] del virus y las infecciones que surgen de estar en la UCI por tanto tiempo”. ¡Por favor sigan orando!”

Kloots informó que Nick había sufrido una nueva infección pulmonar y que su salud estaba “empeorando”. Pero afortunadamente, “desde entonces se ha estado recuperando lentamente” y “volviendo a donde estaba antes de que ocurriera esta infección”, agregó.

Kloots celebró que Cordero se despertara oficialmente de su coma a mediados de mayo

Después de despertarse de un coma de seis semanas, Cordero inicialmente continuó mostrando signos de mejoría. Kloots dijo que “su estado mental realmente está mejorando, lo cual es fantástico”. Una vez que los médicos puedan eliminar la infección de los pulmones, “podrán sacar completamente el ventilador de la traqueotomía y retirarlo del ventilador. Entonces, también podrá dejar la diálisis ”, dijo Kloots.

El 18 de mayo, Kloots dijo que había “menos secreción de los pulmones de Nick desde la última vez que lo limpiaron”, lo cual fue un gran progreso “solo porque cada vez que entran allí y hay menos infección que antes es bueno”. Así que voy a tomar eso por esta noche y voy a celebrarlo “.

Cordero no tenía ninguna condición de salud subyacente antes de contraer COVID-19

Cordero, ganador del premio Tony que protagonizó los musicales de Broadway “Waitress” and “Rock of Ages”, pasó 42 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital Cedars-Sinai y necesitó que le amputasen la pierna derecha debido a coágulos de sangre. No tenía ningún problema de salud subyacente, según Kloots.

Kloots en ese momento escribió en Instagram: “Nick tiene 41 años. No tenía condiciones de salud preexistentes. No sabemos cómo consiguió COVID-19, pero lo hizo. Fue a la sala de emergencias el 30 de marzo y se intubó con un ventilador el 1 de abril. Desde entonces ha sufrido una infección que hizo que su corazón se detuviera, necesitaba reanimación, tuvo dos mini-derrames cerebrales, se sometió a ECMO, se sometió a diálisis , necesitaba cirugía para [extraer] una cánula de ECMO que restringía el flujo sanguíneo a su pierna, una [fasciotomía] para aliviar la presión en la pierna, amputación de su pierna derecha, una resonancia magnética para investigar más el daño cerebral, varios barridos bronquiales para eliminar sus pulmones, una infección [sepsis] que causa shock séptico, un hongo en sus pulmones, agujeros en sus pulmones, una traqueotomía, coágulos sanguíneos, bajo recuento sanguíneo y niveles de plaquetas, y un marcapasos temporal para ayudar a su corazón. Esta enfermedad no solo [afecta] a las personas mayores. Esto es real. ¡Un hombre de 41 años perfectamente sano!”.

Una historia de amor para toda la vida

Hace poco Amanda narró a la revista People un poco de su bella historia de amor: “ Soy de Ohio pero viví en Nueva York durante 19 años. Actué en Broadway, giras nacionales, cine y televisión durante 16 años. A los 32 años, pasé por un divorcio inesperado, me sentí completamente perdida y aterrorizada por mi futuro. Fue entonces cuando decidí comenzar mi propio negocio y tomar el control de mi vida”.

En el 2016 Kloots conoció a Cordero mientras trabajaba en Bullets Over Broadway, por el cual Cordero fue nominado para un Premio Tony. En ese momento, ella todavía estaba casada con su primer esposo.

“Primero fuimos amigos y luego nos enamoramos”, dijo sobre su relación con Cordero. “Nos casamos en Nueva York en 2017 y tuvimos a Elvis dos años después”.

Kloots, se casó con Cordero el 3 de Septiembre de 2017 y aquí compartimos un precioso resumen de ese día mágico lleno de felicidad para la pareja, su familia y sus asistentes:

Nick Cordero and Amanda Kloots Wedding EditEdit of a wedding I shot with Slater Stark in New York City. Congrats Nick and Amanda!

Este cuento de hadas que fue soñado desde que se conocieron, y ese amor puro que ambos se profesaban fue el que le dió a Amanda la posibilidad de sobrellevar esta dura prueba y cumplir como una esposa devota y llena de amor el juramento de ese día: “En la salud y en la enfermedad”. Y así el final haya sido su triste partida el amor nunca se dió por vencido y no perdió la batalla.

Sólo podemos admirar a esta bella mujer de alma y espíritu ejemplar, desearle que la fortaleza y valentía demostrada en todo este periodo de 95 días no se agote para afrontar el duelo y sacar adelante a su pequeño Elvis.

Afortunadamente cuenta con el gran apoyo de una bella familia que no la ha abandonado y que seguramente estará a su lado para acompañarla día tras día.