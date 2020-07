Especial EXATLON “EL GRAN REGRESO” : ¿Cuándo es?

La cuarta temporada del exitoso reality de competencia deportiva Exatlón Estados Unidos está lista para su gran regreso el lunes, 13 de julio a las 7pm/6c por Telemundo. Los televidentes podrán disfrutar en familia la nueva era de Exatlón cuando el grupo de 15 impresionantes atletas – siete del Equipo Famosos (Equipo Rojo) y ocho del Equipo Contendientes (Equipo Azul) – retornen a la competencia en busca del premio final de US$200.000 dólares. Conducido por el comentarista deportivo Erasmo Provenza, el intenso programa familiar contará con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú, entre otras sorpresas.

Especial EXATLON “EL GRAN REGRESO”

El domingo 12 de Julio, a las 7pm, 6pm Centro por Telemundo, un día antes que la competencia más feroz de la televisión vuelva a las pantallas de Telemundo, los fanáticos van a poder disfrutar de un especial llamado EXATLON “EL GRAN REGRESO” en donde podrán disfrutar y revivir los momentos más emocionantes, repasar la tabla de puntuación, los atletas que quedan y como se preparan para regresar a las arenas el lunes 13 de Julio, a las 7pm / 6pm Centro por Telemundo.

Cómo ver el especial EXATLON “EL GRAN REGRESO”

El especial lo pueden ver sintonizando Telemundo en su proveedor de cable el domingo 12 de Julio a las 7pm / 6pm Centro. Si no tiene cable o no puede acceder a un televisor, puede ver Telemundo en los Estados Unidos desde su computadora, teléfono o dispositivo de transmisión a través de uno de los siguientes canales de TV en vivo y sin cable.

Servicios de transmisión:

Hulu con TV en vivo : además de una biblioteca de transmisión a demanda similar a Netflix, Hulu también ofrece un conjunto de canales de televisión en vivo, incluido Telemundo. Puede registrarse para “Hulu con Live TV” aquí , y luego puede ver el programa en vivo en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, “Hulu con Live TV” también viene con su extensa biblioteca a pedido (que tiene muchos espectáculos disponibles después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Mejorado Cloud DVR, “que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales”).

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver el show. Luego de entrar a la página TelemundoNow.com elige tu proveedor de TV y así podrás tener acceso al Live Stream. También puedes hacer click aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito como Al Rojo Vivo, Caso Cerrado, Suelta la Sopa o Un Nuevo Día. Además de tus novelas favoritas.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete “Fubo Premier” que cuesta $34.99 por mes después de la prueba gratuita de 7 días. Solo tienes que hacer click aquí o en FuboTV.com para aprovechar la prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.

Los 15 atletas que continuarán la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos son:

Del Equipo Famosos (Equipo Rojo):

Alejandra Lara

Luchadora colombiana de MMA (Artes Marciales Mixtas) y campeona nacional de karate, Lara es parte de la lista de Bellator de la MMA.

Nate Burkhalter

El ingeniero y filántropo estadounidense Nate Burkhalter de 27 años, es un campeón de carrera espartana con sede en Houston, Texas, quien fue seis veces finalista del famoso programa de competencia, American Ninja Warrior.

Fernando Lozada

Lozada es un reconocido mexicano que es influencer de fitness, presentador y personalidad de la TV, quien es mejor conocido por su aparición en varios programas de reality.

Alondra González

Jugadora de fútbol profesional mexicana, Alondra González de 24 años, ha jugado para Chivas y Club América, y comenzó a practicar el fútbol a los 9 años.

Yamilet Peña

Gimnasta olímpica de 26 años de República Dominicana, Peña ha participado en varios campeonatos internacionales y mundiales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde terminó en sexto lugar en gimnasia artística.

Tommy Ramos

Gimnasta olímpico puertorriqueño que mostró grandes habilidades en los aros representando a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos del 2012, Ramos se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fanáticos durante la primera temporada de Exatlón, gracias a sus habilidades atléticas y su velocidad, fuerza, carisma y compañerismo.

Ramiro Ramirez

Nadador profesional de 29 años oriundo de Monterey, México, quien representó a su país en competencias nacionales e internacionales, incluyendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde logró ganar medallas de plata.

Del Equipo Contendientes (Equipo Azul) :

Isaiah Vidal

Corredor mexicano-estadounidense, Vidal de 26 años, es el competidor más joven en haber terminado dos veces la carrera Spartan Death Race, quien ademas compitió en Spartan Ultimate, Broken Skull Challenge y Million Dollar Mile.

Elias Tirado

Estudiante de educación física de 24 años oriundo de Puerto Rico, Tirado también es entrenador personal y propietario de un gimnasio.

Mariaqueta Rodríguez

Rodríguez es una instructora de gimnasia artística mexicana de 23 años que compitió a nivel nacional y ejerció profesionalmente durante seis años.

Jesús “Chuy” Almada

Entrenador, motivador y contendiente mexicano y uno de los favoritos de la primera temporada, Chuy dominó las intensas pistas de obstáculos desde el primer día, superando los límites y batiendo récords a lo largo de su participación en la intensa competencia.

Dennhi Callú

Entrenadora profesional de fitness y velocista de México que se convirtio una de las favoritas de la segunda temporada, Callú fue semifinalista en la segunda temporada de Exatlón y regresa para cumplir con el objetivo que se trazó la primera vez.

Naomi Urbano

La atleta de 23 años residente de Cincinnati, Ohio, Urbano ha sido campeona nacional del Heptatlón y Pentatlón en su natal México desde el 2010, además de haber competido en varios campeonatos internacionales y ganado el Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA, por sus siglas en inglés).

Claudia Martinez

De San Antonio, Texas, Martinez, 29, comenzó a jugar futbol a los 12 años, pero nunca logró entrar a nivel profesional. Experta en ejercicios y rock climbing, estudio justiciar criminal y en la actualidad trabaja como coordinadora de eventos.

Emmanuel Jaquez

Estudiante de 21 años nacido en República Dominicana que se mudó hace un año a Brooklyn, Nueva York, Jaquez perteneció a un equipo de pequeñas ligas en su país natal y continua la práctica de su deporte favorito en Nueva York.

Sobre el presentador: Erasmo Provenza

Experimentado comentarista deportivo, Provenza ha sido presentador de Exatlón Estados Unidos desde su primera temporada. Originario de Venezuela, recientemente formó parte del equipo oficial de Telemundo FIFA, brindando cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2018, y ha recibido numerosos reconocimientos por sus reportajes deportivos, incluyendo un EMMY al “Mejor presentador deportivo” en cualquier idioma.

Ya faltan sólo días para que los atletas puedan continuar reclamando jugosos premios en la “competencia más feroz de la televisión”. Aquí estamos listos para continuar informándolos sobre Exatlon EEUU, para todo el contenido no olviden visitar AhoraMismo.com

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook