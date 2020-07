Erasmo Provenza de EXATLON: Las fotos más adorables con su familia

View this post on Instagram

Posted @withregram • @exatlonestadosunidos Atletas del Exatlón, ¿listos? 🗣 Ve al Tik Tok de @Telemundo y usa nuestro audio oficial, sube tu video usando el hasthag #ExatlonChallenge. 💪🏼💥⁠ ⁠ Abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro la seguridad de cualquier participante en cualquier contenido que cree como resultado de este video.⁠