Danna Paola y Sebastián Yatra estrenan “NO BAILES SOLA” (+ESCÚCHALA AQUÍ)

La espera ha terminado. Una de las cantantes más influyentes del momento a nivel internacional, Danna Paola, se une a la mundialmente reconocida estrella: Sebastián Yatra en “No Bailes Sola”. Este jueves 16 de julio quedará grabado en la memoria de millones de fanáticos que han estado a la expectativa de esta gran colaboración. El beat que envuelve la canción, con seguridad hará que te levantes de la cama y le subas el volumen a “No Bailes Sola”.

El talento de Danna Paola se une al de Sebastián Yatra para crear una joya musical que promete ser un éxito mundial. El lyric video que acompaña este gran lanzamiento muestra poco más del colorido arte que lleva la portada, dejando al público a la expectativa del video oficial.

Recientemente ambas estrellas estuvieron envueltas en rumores de una posible relación amorosa entre ambos, justo en el momento que Yatra terminó su relación con la estrella argentina TINI y sobre esto, Sebastián aseguró que lo único que lo une a la intérprete mexicana Danna Paola, es una profunda admiración y amistad. Sobre esto dijo:

“Con Danna… Somos colegas, amigos, nos las llevamos super bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar. No puedo decir cuándo sale, pero está brutal la canción y la empezamos a hacer durante la cuarentena, entonces la escribimos a distancia, ya teníamos algo avanzado y la escribimos a distancia, la grabamos a distancia, hicimos la producción y el video a distancia, ha sido de verdad que una experiencia súper bacana”.

Sobre Sebastián Yatra

Sebastián Obando Giraldo (Medellín, 15 de octubre de 1994), conocido como Sebastián Yatra, es un cantante y compositor colombiano de balada, pop latino y reguetón. Logró reconocimiento internacional gracias a su sencillo «Traicionera» (2016), tras firmar con Universal Music Latin Entertainment.

Sobre Danna Paola

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a sus tan solo 25 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos.

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en cine nacional mexicano con los filmes Arráncame la Vida y Los Más Sencillo es Complicarlo Todo. En el teatro, Danna Paola estuvo en el escenario con obras como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar.

Danna fue calificada por broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con más de 21 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su participación en Élite, la reconocida serie de Netflix, la cual debutó como la #1 y se transmite en 190 países, y que hasta el momento se ha convertido en una de las más vistas de la historia de la plataforma.

No se pierdan el Lyric Video de NO BAILES SOLA aquí

